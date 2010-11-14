Bayramlık konserler

İşte Kurban Bayramı için konser planları yapanlara alternatifler;



Balkan & Gypsy Carnaval : Gırnata Üçlüsü

Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında sergiledikleri performanslar ve coşkulu programlarıyla tanınan 3 klarnet virtüözü “Gırnata Üçlüsü”; balkan coğrafyasının en eğlenceli parçaları, Gypsy müziğinin kıvrak ritimleriyle 12 Kasım Cuma akşamı Olimpia Event Hall’da sahne alıyorlar.

Yakında yayımlanacak olan yeni albümlerinden parçaları ve bu geceye özel konuklarıyla saat 21:00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 20 TL.

Jimmy Edgar

Detroit'in bağrından kopup dünyayı elektronik müzikle fethetmeye yeltenen Jimmy Edgar, hayatını devam ettirdiği Berlin'de yepyeni sound’lar türetmeye ve tarzıyla hayranlık bırakıyor.

Keyifli loop'lar, efektli vokaller ve Detroit techno'dan hip-hop'a kadar uzanan etkileşimlerin mükemmel yansımasıyla Jimmy Edgar, 12 Kasım Cuma gecesi Ghetto’da pikapların başına geçiyor.

Öncesinde Orkun Bozdemir’in performansıyla başlayacak gece saat 23:00’de başlıyor. Bilet fiyatları ise tam: 34,00 TL, öğrenci: 24,00 TL.



Pat Martino

Cazın en büyük gitaristlerinden biri olan Pat Martino, geçirdiği beyin ameliyatından sonra hafızasını neredeyse tamamıyla kaybetti. Ailesi dışında hemen hemen hiçbir şey hatırlamayamasının yanı sıra; gitar hakkında bildiği her şeyi de unuttu. Sonrasında yavaş yavaş hafızasını ve enstrüman hakimiyetini geri kazandı.

Ünlü gitarist, 12 Kasım Cuma akşamı İstanbul Jazz Center’da olacak. Gecenin bilet fiyatları ise bar 30 TL, masa 35 TL.

Yaşar

Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan sayılı sanatçılardan Yaşar, 12 Kasım Cuma akşamı Ooze Venue’de İzmirli hayranlarının karşısında olacak.

Saat 23:00’de başlayacak gecenin bilet fiyatı ise 28,50 TL.

Teoman

Türkiye'nin en iyi yorumcu ve şarkı yazarlarından kabul edilen Teoman, 12 Kasım Cuma akşamı Jolly Joker Balans’da sahne alıyor.

Son albümü "İnsanlık Halleri"nin yanı sıra eski albümlerinden sevilen parçalarını da seslendirecek olan sanatçının konseri saat 22:00’de başlayacak. Bilet fiyatları ise 56 TL. VIP 110 TL.

La Excelencia

Müzik Eleştirmenleri tarafından 2009 yılının en iyi Latin albümünün sahibi topluluk “La Excelencia”, 13 Kasım Cumartesi gecesi Romeo Juliet İstanbul’da sahne alıyor.

Topluluğun takipçileri arasında daha şehirli bir giyime sahip genç salserolar ile “eski usul” salsa severler bulunuyor. Grubun çıkardığı “Salsa con Conciencia” (Bilinçli Salsa) adlı CD, adından da anlaşılacağı üzere, kendi veya tanıdığımız diğer kişilerin hayatlarında her gün karşılaşılan durumlar hakkında toplumu bilinçlendiriyor.

Saat 23:30’da başlayacak gecenin bilet fiyatları ise tam: 40,00 TL, öğrenci: 35,00 TL

Grum

Electro, Disco House, French pop müzik tarzlarıyla ön planda olan Grum, İngiltere ve Breziyla’dan sonra Türkiye’de 13 Kasım Cumartesi günü Mayıs ayında çıkan “HeartBeat” albümlerinden birçok parça eşliğinde Indigo’da performanslarını sergileyecekler. Grubun performansı saat 23:00’de başlayacak. Gecenin bilet fiyatları ise tam 28,50 TL, öğrenci 18,50 TL

Bluesaint Blues Band

Albümleri olmadan müzik hayatına devam eden ve bir o kadar da başarılı bir grup müzisyenden oluşan Bluesaint Blues Band, 13 Kasım Cumartesi gecesi Ghetto sahnesinde.

Nefis gitar soloları, nefeslilerle süslenmiş kışkırtıcı blues ritimleriyle dolu performanslarını dinlerken mest olacağınız konser saat 23:00’de başlayacak. Gecenin bilet fiyatları ise tam: 28,50 TL, öğrenci: 18,50 TL



Shantel

"Disko Partizani" albümü ile yayınlandığı günden beri en çok satan yabancı albüm listelerinin tepelerinde gezinen Shantel; Goran Bregoviç, Boban Markoviç, The Rootsman, Fanfare Ciocarlia gibi isimleri bir araya getirdiği setiyle, 17 Kasım Çarşamba gecesi Babylon’da sahne alıyor. Size sınırsız dans vaadeden Shantel'in performansı saat 23:00’de başlayacak gecenin bilet fiyatı ise 39 TL