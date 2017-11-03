Bayramefendi 55 yeni girişimci arıyor

Bu alanda yerli markaların payı yüzde 74’e ulaşırken, tüketici de yeni lezzetler peşinde. Bu alanda 72 ilde 175 şube ile hizmet veren Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu, “Önümüzdeki dönemde 55 yeni şube açmayı planlıyoruz. Bugün bir mağazanın yatırım tutarı 850 bin lirayı buluyor. Yatırımın geri dönüş süresi ise 12 ile 30 ay arasında değişiyor” diyor. Boğaçhan Göksu, girişimcilere şu tavsiyelerde bulunuyor:



SEKTÖR NASIL BÜYÜYOR?

- Türkiye’de her 100 kişiden 82’si kahve içiyor ve bu kesimin önemli bir bölümü kahve içmeyi ev dışında sosyal bir aktivite olarak görüyor.

- Kahve tüketicisi son yıllarda farklı lezzetlere yöneliyor ve burada da filtre kahve tüketiminin arttığı gözleniyor.

- Bugün Türkiye’de zincir işletmelerin sayısı 2 bini buluyor. Yerli markalar bu rakamın yüzde 74’ünü oluşturmakta. Doğru adımlar atıldığı süre zarfında bu rakamın artacağı düşüncesindeyiz.



NE KADAR YATIRIM YAPMALI?

- Bu alana yatırım tutarı metrekare ve lokasyonlara göre değişkenlik gösteriyor. Ancak mekanın açık alana sahip olması ve minimum 200 metrekare büyüklüğünde olması çok önemli.

- Tadilat, konsept ve dekorasyon maliyeti, mekanın durumuna göre değişiklik gösterse de ortalama metrekare başına maliyet 3 bin TL civarında.

- Yeni açılacak franchise işletmeye, mekanın büyüklüğüne göre ortalama 65 bin TL değerinde ilk gıda ürünü gönderilmekte. İşletmedeki makine ve malzeme için 115 bin liralık bir yatırım gerekiyor. Franchise giriş bedeli 90 bin TL. Yani 200 metrekarelik bir dükkan için anahtar teslim toplam harcama 850 bin TL civarında oluyor.

- Tüm franchise işletmelerimize, açılış sırasında 7 gün boyunca eğitim desteği verilmekte.

- Firmamızda reklam ve lojistik hizmetleri bedeli aylık ciro üzerinden yüzde 3’tür.

- Bir restoran yatırımının ortalama geri dönüş süresi ise 12 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.