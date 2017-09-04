Bayramda Türkler sahillere Araplar İstanbul’a akın etti

10 günlük bayram tatili dün itibariyle sona erdi. Uzun bayram tatili kararı verilmeden önce iş ve turizm çevreleri arasında ‘iş mi tatil mi’ tartışmaları yaşanmış,

tartışmaların sonucunda ‘tatil uzasın’ diyen turizm çevreleri galip gelmişti. Uzun tatilden yararlanan vatandaşlar da kendilerini Antalya, Borum, Marmaris gibi tatil bölgelerine ve Yunan adalarına atmıştı. Özellikle tatil için İstanbul’u terk edenler sebebiyle şehirde büyük bir rahatlama yaşanmıştı. Biz de bayramın son günü Türkiye’nin ve İstanbul’un en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Sultanahmet’te soluğu aldık.

YÜZDE 80’İ ARAP

Bölgede büyük bir turist yoğunluğu yaşanıyordu. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Avrupalı turistlerin uğrak noktası olan Sultanahmet’in neredeyse her noktasında Arap turistle karşılaştık. Konuştuğumuz otelciler, esnaf ve taksiciler de yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu söyledi. Avrupalı gelmediği için büyük bir pazar kaybettiklerini ve Arap turistle boşluğu doldurmaya başladıklarını ifade eden Galley Otelin sahibi Serbay Dereci, “Otelimizde bayram süresince hiç Türk müşteri olmadı. Hatta telefonum bile çalmadı. Normal şartlarda birçok Türk müşteri arar en azından bilgi alırdı. Bayram döneminde ise bölgedeki otellerin yüzde 80’ini Arap turistler doldurdu” dedi. Dolulukların yüzde 100’e ulaştığını dile getiren Dereci, “Elimizde bir tek Arap turist kaldığı için onları da kaçırmak istemiyoruz. Onlar da rezervasyonlara pek sadık değiller. 3-5 otele birden rezervasyon yaptırıp, beğendiklerinde kalıyorlar. Biz de müşteri kaybetmemek için rezervasyonları netleştirmesek de son ana kadar bekliyoruz” diye konuştu.

ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ

Sultanahmet’te faaliyet gösteren bir restoranın işletmecisi de bayram süresince yaşana Arap turist yoğunluğundan memnun. İşletmeci, “Geçmişte Avrupalı turiste alışmıştık. Hala az da olsa gelen var. Ancak asıl yoğunluk Arap turistten geliyor. Bayramda da bizi yalnız bırakmadıklar. Geçen seneye göre çok daha iyi durumdayız. Geçen yıllarda Sultanahmet’te yaşanan bombalı saldırının ardından turist elini ayağını çekmişti. Çok zor günler geçirmiştik. bu yıl ise en azından Araplar hızlı bir geri dönüş yapmış oldu. Geçen kurban bayramı ile kıyasladığımızda da gayet iyi durumdayız. Eğer Avrupalı turistte de gelirse eski güzel günlerimize çok daha hızlı geri dönebiliriz” ifadelerini kullandı.







Kasımdan itibaren turist çok azalacak

OTELCİLERİN çoğunun aslında Arap turistin yoğun olarak gelmesini pek istemediğini vurgulayan Sultanahmet Turizm Derneği Başkanı Yaşar Yavuz, “Çünkü Arap turist bir hayli zarar veriyor. Eylül ve ekim ayları Alman turist yoğunluğu yaşanırdı. Yaşanan olaylardan dolayı neredeyse hiç Alman turist gelmedi. Araplar da şu anda tatil döneminde olduğu için bir yoğunluk var. 15-20 gün sonra Arap turist de azalacak. Kasım ayından itibaren ise otelcileri daha zor günler bekliyor. Turist sayısı bir hayli düşecek” dedi.

Fiyatlar çok düşük

BİR başka otelci ise oda fiyatlarından şikayetçi. Bölgedeki otellerin doluluklarının çok iyi durumda olduğunu söyleyen işletmeci, “Ancak fiyatlar çok düşük seviyelerde. Çünkü sadece elde Arap turist kaldı. Buna bilen tur operatörleri de fiyatları olabildiği kadar aşağı çekmeye çalışıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu bildikleri için bunu kullanıyorlar. Otelciler de bunu kabul etmek zorunda kalıyor” dedi.

Sapanca’ya gitmek için 600 lira ödüyorlar

BÖLGEDEKİ bir durakta taksicilik yapan bir şoför de şunları söyledi: “Avrupalı turisti unutalı 2 yıl oldu. Şimdi Arap turistin peşindeyiz. Sultanahmet’te kalan turistler genelde Sapanca ve Yalova’ya gidiyor. İstanbul’dan Sapanca’ya gidip gelmek için 1200 lira ödeme yapıyorlar. Yalova’ya gidişimiz ise 1000 lirayı buluyor. Bayram döneminde de iki kez Sapanca’ya gidip geldim. Taksiciler için Avrupalı turistin yokluğunu unutturuyorlar.”