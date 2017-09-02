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Bayramda turistlerin tercihi balon turları

İHA
02.09.2017 - 08:45 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 08:45

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramının ilk gününde yerli turistler adeta balon turlarına akın etti.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler Kapadokya bölgesinde Kurban bayramını balon turu yaparak karşıladı. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balonları büyük ilgi görüyor. Bölgede faaliyet gösteren balon firmaları peribacalarını bir de kuş bakışı görmek isteyen turistleri, yaklaşık bin 500 metre yükseğe çıkarıyor. Son zamanlara yerli turistlerin vazgeçilmezleri arasında olan sıcak hava balonları Kurban Bayramının ilk gününde de büyük ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinde başlayan uçuşlarda, yolcular gün doğumuna havada şahit olurken, tan vaktinin tüm güzelliğini ortaya çıkardığı Ürgüp, Göreme, Ortahisar, Uçhisar, Avanos ve Nevşehir’i havadan panaromik olarak görme şansını da yakalıyorlar.

Kurban Bayramını Kapadokya’da geçirmek üzere Mardin’den gelen İsmail Kaya, Kapadokya gerçekten çok güzel. Kapadokya Mardin’den daha güzel ve şuan balon turun katıldığım için çok heyecanlıyım dedi.

Royal Balon Genel Müdürü Mehmet Dinler’de yaptığı açıklamada Kurban Bayramın boyunca her sabah yüzün üzerinde balon havalanıyor dedi. Dinler, “Bu Kurban Bayramında yerli misafirlerimizin hayli bir ilgisi bulunuyor. Geçen yıl ki Kurban Bayramına oranla bu yıl turist yoğunluğu bizleri mutlu ediyor. Kurban Bayramı boyunca her sabah 100 balonun üzerinde bir hareketlilik bekliyoruz. Sınırlı bir yerimiz kaldı. Son dakika Kapadokya tatilcilerini de balon turlarına davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler: Kapadokya , Kapadokya balon turu , Kapadokya gezisi
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