Bayramda otobüsler, vapurlar ücretsiz mi? İETT açıkladı!

Bayramda otobüsler, vapurlar ve metro ücretsiz mi konusu, tatil boyunca dışarıda zaman geçirecek vatandaşlar tarafından merakla araştırıldı. Peki, İETT'nin yapmış olduğu açıklamaya göre bayramda otobüsler, vapurlar, metro ücretsiz mi olacak? İşte, İETT'nin ulaşımla ilgili gerçekleştirdiği o açıklama

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri % 50 indirimli hizmet verecek..." şeklinde duyuru yaptı.

Öte yandan bayramın üç günü boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri, öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımanın bayram süresince yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu. İşte o duyuru;

"Ramazan Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları (Havaalanı, Baykuş, Bilet 35, Aylık Bilet ve Yerleşke Öğrenci Tarifesi hariç) yüzde 50 indirimli tarife ile hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan karara göre İzmirliler, bayram seyahatlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında "yarı yarıya indirimli" olarak gerçekleştirebilecek. İzmirliler ayrıca kabristan ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarından bayram günleri ücretsiz yararlanacak."