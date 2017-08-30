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    Bayramda otobüsler, vapurlar ücretsiz mi? İETT açıkladı!

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 13:28 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 13:28

    Bayramda otobüsler ve ulaşım ücretsiz mi sorusu İETT tarafından yanıtlandı. Her bayram döneminde milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusu, bu süreçte İstanbul'da dolaşmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, bayramda İstanbul'da vapurlar ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, İETT tarafından konuyla ilgili gerçekleştirilen açıklama detayı

    Bayramda otobüsler, vapurlar ve metro ücretsiz mi konusu, tatil boyunca dışarıda zaman geçirecek vatandaşlar tarafından merakla araştırıldı. Peki, İETT'nin yapmış olduğu açıklamaya göre bayramda otobüsler, vapurlar, metro ücretsiz mi olacak? İşte, İETT'nin ulaşımla ilgili gerçekleştirdiği o açıklama

    BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

    Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri % 50 indirimli hizmet verecek..." şeklinde duyuru yaptı.

    Öte yandan bayramın üç günü boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri, öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımanın bayram süresince yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu. İşte o duyuru;

    "Ramazan Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları (Havaalanı, Baykuş, Bilet 35, Aylık Bilet ve Yerleşke Öğrenci Tarifesi hariç) yüzde 50 indirimli tarife ile hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan karara göre İzmirliler, bayram seyahatlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında "yarı yarıya indirimli" olarak gerçekleştirebilecek. İzmirliler ayrıca kabristan ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarından bayram günleri ücretsiz yararlanacak."

    Etiketler: ulaşım , iett , metro , otobüsler ücretsiz mi
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