Bayramda kart harcamasÄ± 4,9 milyar lira

Â Â BKM aÄŸustos ayÄ±na iliÅŸkin verileri aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, geÃ§en ayÄ±n sonu itibarÄ±yla TÃ¼rkiye'de 61 milyon kredi kartÄ± ve 126,1 milyon banka kartÄ± olmak Ã¼zere 187,1 milyon adet kart kullanÄ±lÄ±yor.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemi ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda kredi kartÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 6, banka kartÄ± sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 11 ve toplam kart sayÄ±sÄ± yÃ¼zde 9 artÄ±ÅŸa iÅŸaret ediyor. Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Banka kartlarÄ± ve kredi kartlarÄ± ile aÄŸustos ayÄ±nda toplam 61,6 milyar TL'lik Ã¶deme yapÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu tutarÄ±n 54,8 milyar TL'si kredi kartlarÄ± ile yapÄ±lÄ±rken, 6,8 milyar TL'sinde banka kartlarÄ± kullanÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re bÃ¼yÃ¼me oranÄ± kredi kartÄ± ile Ã¶demelerde yÃ¼zde 17 oldu. YÃ¼zde 52 artan banka kartÄ± ile Ã¶demelerin, toplam kartlÄ± Ã¶demeler iÃ§indeki payÄ± da yÃ¼zde 11'e ulaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â

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Â Â Â Â-Â HER 3 Ã–DEME NOKTASINDAN BÄ°RÄ°NDE TEMASSIZ Ã–DEME MÃœMKÃœNÂ Â Â Â Â

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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kolay, hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venli Ã¶deme imkanÄ± saÄŸlayan temassÄ±z teknolojisi sayesinde bugÃ¼n 50 TL altÄ±ndaki iÅŸlemlerde ÅŸifre girmeden ve vakit kaybetmeden Ã¶deme yapÄ±labiliyor. TemassÄ±z dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle beraber bugÃ¼n kredi kartlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 36'sÄ±nÄ±n, banka kartlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 11'inin, Ã¶deme noktalarÄ±nda ise terminallerin yÃ¼zde 33'Ã¼nÃ¼n temassÄ±z teknolojisi ile uyumlu olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â SÃ¶z konusu oranlarÄ±n 2010 yÄ±lÄ±nda kredi kartlarÄ± iÃ§in yÃ¼zde 7, banka kartlarÄ± iÃ§in yÃ¼zde 0,3 ve terminaller iÃ§in yÃ¼zde 2,3 seviyesinde olduÄŸu dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda gelinen nokta, temassÄ±z yaÅŸama ne kadar uyum saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.Â Â Â Â Â

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Â Â Â Â Â Â Â Â Â - KURBAN BAYRAMI'NDA KARTLI Ã–DEMELERDE YÃœZDE 26 ARTIÅž YAÅžANDIÂ Â Â Â Â

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Â Â Â Â Â KullanÄ±cÄ±larÄ±n vakit kaybetmeden ve gÃ¼venli biÃ§imde Ã¶deme yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayan kartlar, Kurban BayramÄ±'nda da hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 31 AÄŸustos- 4 EylÃ¼l'e denk gelen Kurban BayramÄ± ve Arife GÃ¼nÃ¼'nde kartlarla 4,9 milyar TL tutarÄ±nda Ã¶deme yapÄ±ldÄ±. Bu deÄŸer 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Kurban BayramÄ±'na gÃ¶re kartlÄ± Ã¶demelerde yÃ¼zde 26 bÃ¼yÃ¼me olduÄŸunu gÃ¶steriyor.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kartlarla toplam 4,9 milyar lira tutarÄ±nda Ã¶deme yapÄ±lan Kurban BayramÄ±'nda, Ã¶demelerin 2,2 milyar TL'si (yÃ¼zde 44) market, akaryakÄ±t istasyonlarÄ± ve giyim sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti.Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â En fazla harcama yapÄ±lan market sektÃ¶rÃ¼ toplam kartlÄ± Ã¶demelerin yÃ¼zde 20'sini, akaryakÄ±t istasyonlarÄ± yÃ¼zde 14'Ã¼nÃ¼, giyim sektÃ¶rÃ¼ ise yÃ¼zde 10'unu oluÅŸturdu. Toplam kartlÄ± Ã¶demelerin neredeyse yarÄ±sÄ± sÃ¶z konusu 3 sektÃ¶rde gerÃ§ekleÅŸirken, yemek sektÃ¶rÃ¼ kartlÄ± Ã¶demelerin yÃ¼zde 7'sini, konaklama sektÃ¶rÃ¼ ise yÃ¼zde 5'ini oluÅŸturarak en fazla harcama yapÄ±lan sektÃ¶rler arasÄ±nda yer aldÄ±.

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