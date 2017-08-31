Bayramda ilk ziyaret Berberoğlu’na

Kılıçdaroğlu, bugün Ankara’dan İstanbul’a geçecek, öğle saatlerinde de Maltepe Cezaevi’ne gidecek. Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul milletvekilleri Bihlun Tamaylıgil ile Mahmut Tanal ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil eşlik edecek. CHP’liler bayramlaşmanın ardından Çanakkale’de dört gün süren Adalet Kurultayı ile ilgili gözlem ve değerlendirmelerini Berberoğlu’na aktaracak. Ramazan Bayramı’nda Adalet Yürüyüşü’nde olan Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından ilk olarak Berberoğlu’nu ziyaret etmişti.