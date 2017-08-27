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    Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu tahmini

    Hürriyet Haber
    27 Ağustos 2017 - 18:38Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 18:38

    Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak sorusu, ziyaretlerin gerçekleştirilip dini vecibelerin yerine getirileceği bu günlerde dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Bayramda hava nasıl olacak sorusuyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? İşte, merak edilen o tahmin

    Kurban Bayramı hava durumuna göre planlarını şekillendirecek olan vatandaşlar, detayları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Bayramda hava muhalefeti gibi sürprizlerle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, hava durumunu öğrenmek istedi. Peki, Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? İşte, bazı detaylar

    BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

    Meteorolojiden alınan bilgilere göre bayramın ilk günlerinde hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Bayramın ilk günlerinde yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

    Bayramın son gününde ise hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Yağışın da bayramın ilk günlerinde olduğu gibi mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

    BAYRAMDA İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA SICAKLIĞI NORMAL SEYRİNDE

    Hava tahmini yapan bazı kuruluşların verdiği bilgiye göre bayramda İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Bayramda İstanbul'da en yüksek sıcaklık ortalamasının 30 ila 35 derece, en düşük sıcaklığın ise 22 ila 24 derece arasında seyredeceği; Ankara'da ise en yüksek sıcaklık 29 ila 36 derece, en düşük sıcaklığın ise 14 ila 20 derece arasında değişkenlik göstereceği öngörülüyor.

     

    Etiketler: hava durumu , bayramda hava durumu , kurban bayramı hava durumu
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