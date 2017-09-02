Bayramda gündem Arakan ve KHK

CHP’li Gök “Myanmar’da Arakan Müslümanlarına karşı yapılan katliam hepimizi büyük bir üzüntüye boğdu. Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere herkesin çok acil hassasiyetle bir tavır alması gerekiyor” dedi. Gök, ayrıca “Bir an önce Meclis’te KHK’ların görüşülmesinin yolunun açılmasını bekliyoruz” diye konuştu. Karacan ise “Arakan bölgesinde binlerce Müslüman katledilmekte” derken KHK’lara ilişkin çalışmaların devam ettiğini, Meclis açıldığında, günü geldikçe bunların bir şekilde Meclis’e geleceğini söyledi.