MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Bayramda birer gün arayla öldürüldüler... Katilleri öz dayıları çıktı

    Bayramda birer gün arayla öldürüldüler... Katilleri öz dayıları çıktı

    Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)
    06.09.2017 - 15:50 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 17:24

    Adana’nın Ceyhan ilçesinde Kurban Bayramı’nda birer gün arayla öldürülen 35 yaşındaki ikiz kardeşler Hasan ile Hüseyin Al’ın katil zanlısı öz dayıları 37 yaşındaki Gazi Kahraman olduğu ortaya çıktı. Para anlaşmazlığı yüzünden cinayeti işlediği ileri sürülen dayı ile ona yardım eden 8 kişi gözaltına alındı.

    Kurban Bayramı’nın ilk günü sabah Belediye Evleri Mahallesi’ndeki boş bir arazide Hasan Al, 07 HTJ 99 plakalı aracın direksiyonunda başından vurularak öldürüldü. Al’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken ertesi gün Sanayi Sitesi kavşağında ikizi Hüseyin Al, kardeşini vuran şüphelilerin olduğunu tahmin ederek kişilerin bulunduğu otomobile doğru yürüdü. Bu sırada otomobilden açılan ateşle başından vurulan Hüseyin Al, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.



    Bayramda birer gün arayla öldürüldüler... Katilleri öz dayıları çıktı

    Olay güvenlik kameralarına yansırken, Adana Emniyet Müdürü Selamı Yıldız’ın talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturan özel ekip, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleriyle katil zanlısının ikiz kardeşlerinin dayısı Gazi Kahraman olduğunu saptadı. Adana ve Ceyhan’da belirlenen adreslere yapılan baskında Kahraman ile olaya karışan Mesut Ş. (29), Celil Ö. (28), Yaşar K. (31), Mustafa T. (39), Tayfun G. (44), Emre K. (23), Enes A. (23) ve Sultan O. (22) yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 2 tüfek bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Para anlaşmazlığı yüzünden işlenen cinayetle ilgili şüphelilerin sorgusu sürüyor.

    Etiketler: dayı , yeğen , Cinayet , Son dakika , ikiz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri