Bayramda 42 bin uçuş

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sezonun son tatili niteliğini taşıması nedeniyle yolların önceki yıllara göre daha kalabalık olmasını beklediklerini belirterek, “Havayolunu tercih eden vatandaşlarımız için 25 Ağustos-4 Eylül döneminde 7 büyük havalimanından 42 bin 109 uçuş gerçekleştirilecek” dedi. Bayram tatili süresince vatandaşların rahat yolculuk yapması için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının asgari seviyede tutulacağını dile getiren Arslan, “Bayramda vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var; trafik kurallarına uysunlar, sevdiklerinin bayramını acıya dönüştürmesinler. Araç sürücülerimiz uykusuz, yorgun veya alkollü yola çıkmasın, araçlarının lastik ve diğer her türlü bakımlarını da yaptırsınlar” diye konuştu.

Arslan, vatandaşların bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen projeler dışındaki Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle otoyolların bayram süresince ücretsiz olacağını kaydetti. Bakan Arslan, söz konusu köprü ve otoyollardan 30 Ağustos'tan 5 Eylül saat 07.00'ye kadar ücretsiz geçiş yapılabileceğini anlattı.

İLAVE HIZLI TREN

Vatandaşlara daha rahat seyahat imkanı sunmak amacıyla TCDD Taşımacılık AŞ'ye bağlı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına ilave seferler konulduğunu belirten Arslan, “Böylece Ankara-İstanbul hattında 2 bin 454 kişilik ilave YHT yolcu kapasitesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.