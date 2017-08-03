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Bayram tatilinde gidebileceğiniz 10 yakın yer

Bayram tatilini İstanbul'da geçiriyorsanız şehrin tadını çıkarmak için pek çok alternatifiniz olmasının yanında şehre yakın yerlere yapacağınız gezilerle de tatilinizi keyifli geçirebilirsiniz. İşte bayram tatilinde gidebileceğiniz şehre yakın yerler...

Hürriyet Haber
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1. Kerpe
Karadeniz'e kıyısı olan Kerpe, İzmir yolundan ulaşabileceğiniz yeşili bol bir yer. İstanbul'dan 2 saat uzaklıkta olan Kerpe, doğa ile baş başa zaman geçirmek isteyenler için çok uygun. Bölgede yer alan küçük pansiyonlarda konaklayabilir ve balıkçılarda deniz ürünlerinin tadına bakabilirsiniz.

Bayram tatilinde gidebileceğiniz 10 yakın yer

2. Riva

Beykoz'un küçük beldesi olan Riva, İstanbul'a en yakın tatil yerleri arasında. Denizi ve kumsalı ile yaz aylarında gözde olan Riva ayrıca Riva deresi civarında balık keyfi yapabileceğiniz restoranlarla dolu. Riva kalesini gezerek tarihi bir tura da çıkabilirsiniz.

Bayram tatilinde gidebileceğiniz 10 yakın yer

3. Poyrazköy

Anadolu Kavağı hattında bulunan Poyrazköy, Karadeniz'e yakın bir yerde manzarası ile büyüleyen bir yer. El değmemiş bir sahil hattına sahip olan bölge yaz aylarında da nefis bir deniz keyfi sunuyor.

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4. Adatepe

Kaz Dağları üzerinde konumlanan Adatepe, doğa güzellikleri ile ziyaretçilerini bekliyor. Zeytin ve zeytinyağı ile ünlü olan bu şehir, pek çok sahil kasabası ile de gezginleri ağırlamaya devam ediyor.

Bayram tatilinde gidebileceğiniz 10 yakın yer

5. Şile

Denizi ve kumsalı ile Karadeniz'in en güzel yerleri arasında bulunan Şile, İstanbul'a 2 saat mesafede bir tatil cenneti. Tatillerde ve haftasonlarında şehirden gelen ziyaretçilerle dolup taşan bölgede meşhur Şile bezi ürünlerinden satın alabilirsiniz.

Bayram tatilinde gidebileceğiniz 10 yakın yer

6. Kıyıköy
Karadeniz'e kıyısı olan Kıyıköy, antik bir mirasa sahip olan eski bir yerleşim bölgesi. Antik kalıntı ve kiliseleri gezebileceğiniz bölgede balık restoranlarında soluklanabilir veya denizin keyfini çıkarabilirsiniz.

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7. İğneada
Kıyıköy'e yakın olan İğneada, Istranca dağının yakınında konumlandırılmış yemyeşil bir bölge. Mağaralara ve doğal kalıntılara ev sahipliği yapan bölgede yerel lezzetleri de keşfedebilirsiniz.

Bayram tatilinde gidebileceğiniz 10 yakın yer

8. Polonezköy
Beykoz'un yemyeşil ilçesi olan Polonezköy, İstanbul'a en yakın kaçış rotalarından. Polonyalılar'ın kurduğu bu huzurlu köyde butik otellerde kalabilir ve harika bir kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz.

Bayram tatilinde gidebileceğiniz 10 yakın yer

9. Ağva
İstanbul'a yaklaşık bir saat uzaklıkta konumlanan Ağva, geniş kumsalı, doğal koyların ve deresi ile tatilcilerin sevdiği bir bölge. Dere kenarındaki balıkçılarda karnınızı doyurabilir, Saklı Köy ve Kilim Koyu gibi yakın yerleri keşfedebilirsiniz.

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10. Kandıra
İstanbul'a bir buçuk saat mesafede yer alan Kandıra, yemyeşil doğası ile huzurlu bir tatil vadediyor. Bölgede mangal keyfi yapabilir ve civardaki koyları gezerek bol oksijenli bir tatil geçirebilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet Haber

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