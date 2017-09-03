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    Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte Kurban Bayramı’nın son günü

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 11:16

    Kurban Bayramı vesilesiyle tatilde olan vatandaşlar, son gün araştırmalarına başladı. Özellikle yaz tatili için Kurban Bayramı’nı değerlendirenler, dönüş tarihini belirlemek için ‘Bayram tatili ne zaman bitiyor?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 2017 Kurban Bayramı tatil takvimine göre tatilin bitiş tarihi!

    Bugün Kurban Bayramı’nın üçüncü günü! Aile ziyaretleri ve kurban ibadeti devam ediyor, şehir dışında olanlar ise artık bayramın son günlerini değerlendiriyor. Bayram tatilini farklı amaçlarla kullanan vatandaşların ortak konusu ise bayramın bitiş tarihi. Peki idari tatile göre  26 Ağustos 2017 tarihinde başlayan bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte Kurban Bayramı’nın son günü!

    BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    İslamda iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayram 1 Eylül'de idrak edilmeye başlandı. 10 günlük bayram tatilinin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, tatilin ne zaman biteceğini araştırıyor. 10 gün olan ve 26 Ağustos 2017 tarihinde başlayan Kurban Bayram tatili 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

    DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

    Çanakkale’de, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde tatilciler yollara düştü. Tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 10 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti. Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıyor. 

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