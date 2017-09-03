Bugün Kurban Bayramı’nın üçüncü günü! Aile ziyaretleri ve kurban ibadeti devam ediyor, şehir dışında olanlar ise artık bayramın son günlerini değerlendiriyor. Bayram tatilini farklı amaçlarla kullanan vatandaşların ortak konusu ise bayramın bitiş tarihi. Peki idari tatile göre 26 Ağustos 2017 tarihinde başlayan bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte Kurban Bayramı’nın son günü!

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?



İslamda iki önemli bayramdan biri olan Kurban Bayram 1 Eylül'de idrak edilmeye başlandı. 10 günlük bayram tatilinin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, tatilin ne zaman biteceğini araştırıyor. 10 gün olan ve 26 Ağustos 2017 tarihinde başlayan Kurban Bayram tatili 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Çanakkale’de, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde tatilciler yollara düştü. Tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 10 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, bayramın son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti. Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile saatsiz sefer yapıyor.