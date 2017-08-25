Bayram tatili ne zaman başlıyor! Kurban Bayramı hangi gün ve kaç gün sürecek?

Bayram tatili hangi gün başlıyor sorusuna alacakları cevaba göre tatil planlarına son şeklini verecek olan vatandaşlar, konunun detaylarını araştırmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili, kamu çalışanlarının tatil planlarını şekillendirdi. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman hangi gün başlıyor? İşte, araştırmalara konu olan tarih hakkında detaylı bilgiler

BAYRAM TRAFİĞİ İÇİN UYARI

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması nedeniyle trafik yükü artacak olan Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu kesiminde, son 10 yılda kazaların yoğun olarak meydana geldiği noktalarda radar kontrolü yapılacak.



Tatil nedeniyle hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 Karayolunun trafik yükünün artması bekleniyor. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların Anadolu'ya gitmek için kullanacağı güzergahların başından gelen Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik ekipleri tedbirlerini arttırdı.

Tatili süresince hem radar hem de trafik kontrollerinin sıklaştırıldığı otoyolda, zaman zaman da sürücüler durdurularak yolda dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılacak.



Bunun yanı sıra son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarını inceleyen trafik ekipler, otoyol ve karayolu üzerinde en fazla kazanın meydana geldiği bazı noktaları belirledi. Ekipler, bu noktalarda kaza olmaması için yol üzerine uyarılar yerleştirerek, radar uygulamaları yapacak.



Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatilin aynı zamanda yaz tatiline denk gelmesi nedeniyle yollarda aşırı bir yoğunluk beklemediklerini, buna rağmen her türlü tedbiri alarak vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapması için çalışacaklarını kaydetti.



Aksoy, sürücülerden kaynaklı hataları en aza indirerek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmesini sağlamak için etkin trafik denetlemesi planladıklarını belirterek, "Özelikle son 10 yıl içerisinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği noktalarımız var. Bu noktalarda ağırlıklı olarak radar uygulamalarımıza daha çok ağırlık vereceğiz. Tatil nedeniyle artacak olan yolcu taşımacılığı sebebiyle gerek otobüslerde gerekse de diğer tarifeli ve tarifesiz araçlarda yapılacak olan denetimler personelimiz tarafından titizlikle incelenecek." ifadesini kullandı.



Bayram tatilinde görev başında olacak emniyet ekiplerinin sadece kural ihlali yapan sürücülerle ilgili değil trafikte seyreden tüm vatandaşlarla birebir ilgileneceğini aktaran Aksoy, "Personelimiz, birebir ve yüz yüze temas kurmak suretiyle belirlenen güvenli alanlarda durdurdukları sürücülere hızlı araç kullanmamaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları, kavşaklara yavaş girmeleri, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uyma hususları ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Sürücülerimiz bu uyarılara uyarsa daha güvenli bir seyahat etme imkanı bulacak." diye konuştu.



"2 SAATTE BİR MOLA VERİN"



Uzun yola gidecek olan sürücülerin trafikte daha dikkatli olmasını isteyen Aksoy, "Bayram tatili nedeniyle uzun yola çıkan vatandaşımız çok olacak. Uzun yola giden sürücülerimizin 2 saat araç kullandıktan sonra 10-15 dakikalık mola vermesini istiyoruz. Mola verildikten sonra konsantrasyonu ne kadar etkilediğine dair bilgilendirme çalışmaları da ekiplerimiz tarafından yapılacak." şeklinde konuştu.



Aksoy, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanan gişeden gişeye ortalama hız uygulamasının bayram tatilinde de devam edeceğini hatırlatarak, şunları söyledi:



"Bizler de bu uygulamaya ek olarak belirli noktalarda radar kontrolleri yapacağız. Anadolu Otoyolu İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan en önemli geçiş noktalarımızdan biri. Biri de D-100 karayolu olmak üzere iki ana yolumuz bulunuyor. Bu konularla ilgili olarak gerek yaz tatili olması gerekse de bayram tatilinin uzun olması nedeniyle çok aşırı yoğunluğumuzun olacağını düşünmüyoruz. Ancak biz içeride çalışan tüm personelimizi de ekiplere takviye edeceğiz. Planlamalarımızı tamamen yapmış durumdayız."

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı tatili, Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar ile netlik kazandı. Buna göre, kamu çalışanları 28-29 Ağustos tarihlerinde izinli sayılarak 10 günlük tatil yapma şansına erişecek. İşte, o süreç;

26-27 Ağustos - Hafta sonu tatili

28 Ağustos Pazartesi - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

29 Ağustos Salı - Bakanlar Kurulu idari izin kararı

30 Ağustos Çarşamba - Zafer Bayramı (tam gün resmi tatil)

31 Ağustos Perşembe - Kurban Bayramı Arefesi (kamu çalışanlarına tam gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 Cuma - Kurban Bayramı 1. gün (tam gün resmi tatil)

2 Eylül 2017 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. gün (tam gün resmi tatil)

3 Eylül 2017 Pazar - Kurban Bayramı 3. gün (tam gün resmi tatil)

4 Eylül 2017 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün (tam gün resmi tatil)

Hükümetin kararıyla önümüzdeki Kurban Bayramı'nda kamu çalışanları 10 gün tatil yapacak ve bayramın dışındaki günlerde de idari izinli sayılacak. Bu durum özel sektör çalışanlarını da heyecanlandırıyor ama konunun onlarla direkt ilgisi yok. Özel sektör çalışanları memurların idari izinli sayıldıkları 28-29 Ağustos'ta tam gün 31 Ağustos'ta ise yarım gün çalışmak durumunda. Peki bunun başka bir yolu yok mu? Elbette var.

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 10 gün tatil yaptırabilir. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Fakat çalışanlar açısından bir tehlike söz konusu. Bazı firmalar bu idari izin verdikleri 2.5 günü maaştan kesmeye kalkabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Öncelikle belirtelim bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 10 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı ay sonunda maaşını tam alacak.

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlar Kurulu’nda alınan karar gereği Kurban Bayramı 28-29 ağustos tam gün, 31 Ağustos perşembe yarım gün idari tatil oldu. İdari tatili kimlerin kapsayacağı konusunda kafalarda soru işareti oluştu.İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin devlet memurlarını kapsamaktadır, özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. Tüm devlet dairelerine ve 657 sayılı kanuna dahil olan devlet memurları, idari tatil kapsamında 10 gün tatil yapacaklar. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da bu kapsamda kurban bayramı tatilini 10 gün yapabilecekler.

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alınacak olan kurbanlıklarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Veteriner Hekim Ömer Furkan Gülbeyen, hayvanın tüylerinin parlak olması, ayaklarında veya gözlerinde yaralanma belirtilerinin olmaması gerektiğini söyledi.



Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken canlı hayvan pazarlarında da yavaş yavaş hareketlilik başlıyor. Veteriner Hekim Ömer Furkan Gülbeyen, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler verdi. Kurbanlık hayvan seçiminde belli başlı kriterlerin olduğunu ifade eden Gülbeyen, "Kurban Bayramı için damızlık olarak satılan hayvanlardan ziyade damızlık dışı bırakılmış erkek ve dişi hayvanların satış dönemidir" dedi.



Gülbeyen, "Öncelikle hayvanın dış bakıda sağlıklı olup olmadığını kontrol ederiz. Tüylerinin parlak olması, ayaklarında veya gözlerinde herhangi bir yaralanma belirtilerinin olmaması gerekiyor. Gözlerinin parlak bir şekilde bakması ve körlük olmaması gerekiyor. Bunlar hayvanlarda görülen dış bakılardır. Ayrıca hayvanın yaşının dolması yani biz buna kapak açma deriz bu ise hayvanın süt dişlerinin dökülüp kalıcı dişlerinin yerine gelmesidir. Bu da ön dişlerinden itibaren başlar ön iki dişinin kalıcı hale gelip yaşını doldurması ile kurban vazifesini görebilir. Bu şekilde sağlıklı kurbanlık hayvanlarımızı ayırt edebiliriz" dedi.