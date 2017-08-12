MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Bayram tatili 10 gün olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda kullanacağı oyu açıkladı

Bayram tatili 10 gün olacak mı? Bakanlar Kurulu'nda kullanacağı oyu açıkladı

İHA
12 Ağustos 2017 - 15:12Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 16:07

Zonguldak Valiliğinde basın toplantısı düzenleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, gazetecilerin Kurban Bayramı tatiline ilişkin sorularını yanıtladı. Eroğlu, Kurban Bayramı tatili için müspet oy kullanacağını ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Zonguldak'ta yapımı tamamlanan 12 tesisin toplu açılış töreni için sabah erken saatlerde kente geldi. İlk olarak Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret eden Eroğlu'na bakanlığa bağlı genel müdürler, AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin yanı sıra daire başkanları ve belediye başkanları da eşlik etti. 

10 günlük tatile "hükümet karar verecek" açıklaması

Gazetecilerin Kurban Bayramı tatili süresine ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, 10 günlük tatile kendisinin olumlu oy kullanacağını ifade etti. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların köylerine giderek akraba ziyaretleri yaptığını da hatırlatan Veysel Eroğlu, "Benim düşüncemi soruyorsanız (bayram tatili ile ilgili) müspet oy kullanacağım. Ama şunu ifade edeyim. Bakın kurban çok önemli. İstanbul'da, Ankara'da Anadolu'nun her yerinden insan var. Sılah-i rahim diye bir şey var, ana-baba ziyareti var, mezar ziyaretleri var, kurban kesme var, akraba ziyaretleri var. Bu yönü var bir de insanlar tatil yapamıyor. Bizim arkadaşlar gece gündüz çalışıyor. Cumartesi-pazar çalışıyor. Buraya geldiğimiz güne kadar bir çok ili ziyaret ettik. Çok çalışanlar için bir nefes almaktır. Yanlış anlaşılmasın ben karar vermedim. Karar mercisinde ben değilim. Hükümetimiz salı günü karar verecektir. Bazı bakanlarımız paydos olsun diyor bazı bakanlarımız istemiyor. Bana göre Kültür ve Turizm Bakanı ister ama Ekonomi Bakanımız istemeyebilir. Ama sonunda hep birlikte oylama yapıldıktan sonra aynı kararı alırız" şeklinde konuştu.

Bayram tatili 10 gün olacak mı Bakanlar Kurulunda kullanacağı oyu açıkladı

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Etiketler: bakan , Veysel Eroğlu , Gazeteci , Kurban Bayramı , Tatil , Bakanlar Kurulu
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri