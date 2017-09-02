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    Bayram sürprizi acıya dönüştü: 5 ölü

    İHA
    02.09.2017 - 20:20 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 20:53

    İstanbul'dan bayram tatilinde sürpriz yapmak için haber vermeden memleketleri Tokat'a doğru yola çıkan ailenin içindeki otomobilin Amasya’da yaptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, Hasan Basri Gedik (57) yönetimindeki 34 LRZ 97 plakalı otomobil, Amasya - Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde kontrolde çıkarak yaklaşık 10 metreden şarampole devrildi.

    Bayram sürprizi acıya dönüştü: 5 ölü

    Kazada sürücü ile araçtaki Rabia (20) ve Zehra Gedik (55), Ahmet ile Fatma Al olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Basri Gedik ile Ahmet Al’ın çalan telefonlarına güvenlik güçleri cevap verdi. Kazayı duyan yakınları olay yerine geldi. Cenazeleri görmek için feryat edenleri güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı.

    Bayram sürprizi acıya dönüştü: 5 ölü

    Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

    Bayram sürprizi acıya dönüştü: 5 ölü

    Etiketler: istanbul , bayram , trafik kazası , Trafik kazası
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