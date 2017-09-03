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Bayram öncesi yılın en düşük seviyesini gördü ama... İşte bayram sonrası tahminler

Zeynel BALCI
03.09.2017 - 09:54 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 10:12

PİYASALAR bayrama olumlu havanın etkisinde girdi. Döviz kurlarındaki düşüşe karşılık borsadaki çıkış hareketi sürüyor.

Borsaya gündeme bağlı olarak kâr satışları gelse de karşılanıyor ve geri çekilmeler alım yönünde kullanılıyor. Sonbahar gündemi zorlaşacakTeknik analiz deyişiyle “yatırımcı dostu trend” korunuyor. Ancak daha sıklaşan kâr satışlarını endeksin önemli direnç bölgesinde olmasına ve biraz da yılbaşından bu yana oluşan primlerin etkisiyle yükseklik korkusuna vermek lazım. Kağıt üzerindeki primler realize edilmedi veya cebe atılmadı henüz. Bu açıdan yine borsacı tabiriyle “kapıya yakın durma” konumunda olanlar az değil, bunu da olağan karşılamak gerekir.

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Etiketler: dolar ne kadar , dolar fiyatları , dolar , DOLAR , gazetehaberleri
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