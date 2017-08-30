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Bayram öncesi tarihi çarşıda hareketlilik

Kaan ULU- Hurriyet.com.tr
30.08.2017 - 15:46 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 15:49

Yaz aylarının son günlerine girerken Eminönü Mısır Çarşısı'nda bayram hareketliliği başlamış durumda. İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi çarşı esnafından yüzü gülen de var durumdan şikayetçi olan da.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çarşı esnafı lokumundan şekere birçok seçeneğin bir arada sunulduğu Eminönü-Mısır Çarşısında bayram alışverişlerinin yoğun geçmesini bekliyor.

Çarşı içinde satılan ürünlerin fiyatlarında geçen yıla göre bir değişiklik olmamasının yanısıra esnaflardan bazıları fiyatlarda bir takım indirime gidildiğini söylüyor.

Çarşı özellikle Arap turistlerin yoğun ziyaret ettiği yerlerden biri olsa da esnaflardan bazıları bunların kuru kalabalık diye tabir edilen etkisiz ve verimsiz müşterilerden oluştuğunu söylüyor.
Bayram öncesi tarihi çarşıda hareketlilik

Tarihi çarşı uzun yıllardan beri esnaflık yapan bir kişi ise Avrupalı turist sayısında azalma yaşandığını söylerken, Arap turistlerin daha yoğun olarak bu çarşıyı ziyaret ettiğini söylüyor.

Arap turistlerin en çok ilgisini çeken şeylerin başında ise lokum ve Türk tatlıları geliyor.

 

Etiketler: Eminönü Mısır Çarşısı , Arap turistler , Tatlı lokum
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