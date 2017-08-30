Bayram öncesi tarihi çarşıda hareketlilik

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çarşı esnafı lokumundan şekere birçok seçeneğin bir arada sunulduğu Eminönü-Mısır Çarşısında bayram alışverişlerinin yoğun geçmesini bekliyor.

Çarşı içinde satılan ürünlerin fiyatlarında geçen yıla göre bir değişiklik olmamasının yanısıra esnaflardan bazıları fiyatlarda bir takım indirime gidildiğini söylüyor.

Çarşı özellikle Arap turistlerin yoğun ziyaret ettiği yerlerden biri olsa da esnaflardan bazıları bunların kuru kalabalık diye tabir edilen etkisiz ve verimsiz müşterilerden oluştuğunu söylüyor.





Tarihi çarşı uzun yıllardan beri esnaflık yapan bir kişi ise Avrupalı turist sayısında azalma yaşandığını söylerken, Arap turistlerin daha yoğun olarak bu çarşıyı ziyaret ettiğini söylüyor.

Arap turistlerin en çok ilgisini çeken şeylerin başında ise lokum ve Türk tatlıları geliyor.