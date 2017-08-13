'Bayram Ã¶ncesi rezervasyonlarda adeta patlama var'

Kurban BayramÄ± tatilini, Ã‡anakkale'nin KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu Beldesinden BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esine kadar yaklaÅŸÄ±k 145 kilometrelik sahil ÅŸeridine sahip 26 bayraklÄ± Edremit KÃ¶rfezi'nde geÃ§irmek isteyenlerin tesislerdeki rezervasyonlarÄ± haftalar Ã¶ncesinden baÅŸladÄ±.Â

Ã–zellikle tatilin 10 gÃ¼ne uzatÄ±lacaÄŸÄ± beklentisiyle Kuzey Ege'deki otel, motel ve pansiyonlarda yerlerini ayÄ±rtan tatilcilerin talebi, bÃ¶lgedeki doluluk oranlarÄ±nÄ±n hÄ±zla artmasÄ±na neden oldu.Â

Edremit KÃ¶rfezi Turizm Ä°ÅŸletmecileri DerneÄŸi (EKTÄ°D) BaÅŸkanÄ± Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kurban BayramÄ±'na yÃ¶nelik Edremit KÃ¶rfezi'nin yoÄŸun bir taleple karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gurbetÃ§ilerden de yoÄŸun talep aldÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Yavuz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Bayram Ã¶ncesi rezervasyonlarda adeta patlama noktasÄ±na gelindi. Bu konuda yoÄŸun bir talep sÃ¶z konusu. AÄŸustos ayÄ±nÄ±n sonunda yapÄ±lacak mÃ¼zik festivali de bu ayÄ± iyi geÃ§irmemizi saÄŸladÄ±. Rock Festivali'ne 30 ila 40 bin kiÅŸi geliyor. Bunun da etkisiyle birlikte aÄŸustos ayÄ± sonuna kadar eylÃ¼lÃ¼n ilk haftasÄ±nÄ± da iÃ§ine alacak bir ÅŸekilde yoÄŸunluÄŸumuz var. Bayram rezervasyonunda da yÃ¼zde 90'a ulaÅŸÄ±ldÄ± bugÃ¼nden."Â

REZERVASYONLARIN BÄ°R KISMI KARÅžILANAMIYORÂ

Edremit Belediyesi kuruluÅŸu Ed-Bel Limited Åžirketi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim YakÄ±n, turizm hareketliliÄŸinin geÃ§en yÄ±la gÃ¶re daha iyi oluÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Temmuz ayÄ±nda doluluk oranlarÄ±nÄ±n ortalama yÃ¼zde 60 civarÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak aÄŸustosu an itibarÄ±yla yÃ¼zde 100 dolulukla geÃ§irdiklerini belirten YakÄ±n, "Bu ay sonuna kadar yoÄŸunluk aynen sÃ¼rer. Bayram iÃ§in rezervasyon talepleri yoÄŸun. RezervasyonlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layamÄ±yoruz doluluklarÄ±n yÃ¼ksek gitmesinden dolayÄ±. Tatilin 10 gÃ¼ne uzatÄ±lacaÄŸÄ± beklentisi talebi artÄ±rÄ±yor. BayramÄ±n uzamasÄ± bize daha yararlÄ± olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadesini kullandÄ±.Â

YakÄ±n, tatilin 10 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±yla sezonun uzayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, bunun da turizm sektÃ¶rÃ¼ne olumlu yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

AyvalÄ±k Turizm Alt YapÄ± GeliÅŸtirme ve Hizmet BirliÄŸi (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve AyvalÄ±k Turizm DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ãœmit Ã–zgÃ¼ltekin, Kurban BayramÄ± iÃ§in ilÃ§edeki turistik otel ve pansiyonlarda doluluk oranlarÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Bayram tatilinin 10 gÃ¼ne uzatÄ±lmasÄ± durumunda doluluk oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 100'e ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã–zgÃ¼ltekin, "30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± ve Kurban BayramÄ±'nÄ±n ÅŸu anda 6 gÃ¼nlÃ¼k olmasÄ±ndan kaynaklanan bir sorunumuz var. UmarÄ±m yetkililerimiz sesimize kulak vererek bu bayramÄ±n sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlarlar. Tatilin 2 gÃ¼nÃ¼ yollarda geÃ§ecektir. Geriye kalan ise pek Ã§ok tatilcimize cazip gelmiyor." dedi.Â

AyvalÄ±k Pansiyoncular ve Otelciler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hatice Arga ise Kurban BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla butik otel ve pansiyonlarda rezervasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Bayram tatili sÃ¼resi uzatÄ±lÄ±r da 10 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±rsa Ã§ok daha yÃ¼ksek bir doluluk oranÄ±na ulaÅŸacaklarÄ±nÄ± ifade eden Arga, "Bu da sektÃ¶re ekonomik anlamda Ã§ok ciddi katkÄ± saÄŸlayacak. Ciddi bir turizm hareketliliÄŸinin yakalanmasÄ±nÄ±n, bayram tatilinin 10 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Yetkililerden turizmcilerin desteklenmesi adÄ±na bu tatilin uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. BÃ¶ylelikle hiÃ§ olmazsa biraz olsun ekonomik anlamda kendimize geleceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.Â





