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    Bayram Namazı'nı Şanlıurfa'da kıldı

    Uğur BUDAK, ŞANLIURFA, (DHA)
    01.09.2017 - 09:23 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 09:23

    Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram namazını Şanlıurfa’da kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akar ve Fakıbaba, namazın ardından Balıklıgölde kutsal olduklarına inanılan balıklara yem atıp dilek tutu.

    Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere dün kuvvet komutanları ile Şanlıurfaya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba veVali Abdullah Erin ile birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Camisi’nde kıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı camiye namaz kılmaya gelen vatandaşlar üst aramaları yapıldıktan sonra içeri alındı. Bakan Fakıbaba ile Orgeneral Akar, namazın ardından cami önünde kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla bayramlaştı. Fakıbaba ve Akar daha sonra yürüyerek Balıklıgöl’e gitti ve burada balıklara yem atarak dilek tuttu.

    Etiketler: hulusi akar , şanlıurfa , bayram namazı
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