Bayram namazı yarın saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yüz binlerce vatandaşta bayram namazı saatlerini sorgulamaya başladılar. Sizler için haberimizde il il bayram saatlerini derledik. İşte detaylar.

Bayram namazı saatleri il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden bireyler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramının ilk günü camilerde cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, saatleri ile araştırma konusu oldu. İşte, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelini kapsayan bayram namazı saatleri ve detaylı bilgiler

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana Bayram Namazı Saati : 06:48:00

Adıyaman Bayram Namazı Saati : 06:36:00

Afyon Bayram Namazı Saati : 07:06:00

Ağrı Bayram Namazı Saati : 06:16:00

Amasya Bayram Namazı Saati : 06:44:00

Ankara Bayram Namazı Saati : 06:56:00

Antalya Bayram Namazı Saati : 07:07:00

Artvin Bayram Namazı Saati : 06:20:00

Aydın Bayram Namazı Saati : 07:17:00

Balıkesir Bayram Namazı Saati : 07:16:00

Bilecik Bayram Namazı Saati : 07:07:00

Bingöl Bayram Namazı Saati : 06:26:00

Bitlis Bayram Namazı Saati : 06:20:00

Bolu Bayram Namazı Saati : 07:01:00

Burdur Bayram Namazı Saati : 07:08:00

Bursa Bayram Namazı Saati : 07:11:00

Çanakkale Bayram Namazı Saati : 07:22:00

Çankırı Bayram Namazı Saati : 06:53:00

Çorum Bayram Namazı Saati : 06:47:00

Denizli Bayram Namazı Saati : 07:13:00

Diyarbakır Bayram Namazı Saati : 06:28:00

Edirne Bayram Namazı Saati : 07:20:00

Elazığ Bayram Namazı Saati : 06:31:00

Erzincan Bayram Namazı Saati : 06:30:00

Erzurum Bayram Namazı Saati : 06:22:00

Eskişehir Bayram Namazı Saati : 07:06:00

Gaziantep Bayram Namazı Saati : 06:40:00

Giresun Bayram Namazı Saati : 06:33:00

Gümüşhane Bayram Namazı Saati : 06:29:00

Hakkari Bayram Namazı Saati : 06:14:00

Hatay Bayram Namazı Saati : 06:45:00

Isparta Bayram Namazı Saati : 07:07:00

Mersin Bayram Namazı Saati : 06:51:00

İstanbul Bayram Namazı Saati : 07:11:00

İzmir Bayram Namazı Saati : 07:20:00

Kars Bayram Namazı Saati : 06:15:00

Kastamonu Bayram Namazı Saati : 06:52:00

Kayseri Bayram Namazı Saati : 06:46:00

Kırklareli Bayram Namazı Saati : 07:18:00

Kırşehir Bayram Namazı Saati : 06:51:00

Kocaeli Bayram Namazı Saati : 07:07:00

Konya Bayram Namazı Saati : 06:59:00

Kütahya Bayram Namazı Saati : 07:08:00

Malatya Bayram Namazı Saati : 06:35:00

Manisa Bayram Namazı Saati : 07:19:00

K.Maraş Bayram Namazı Saati : 06:41:00

Mardin Bayram Namazı Saati : 06:26:00

Muğla Bayram Namazı Saati : 07:16:00

Muş Bayram Namazı Saati : 06:22:00

Nevşehir Bayram Namazı Saati : 06:49:00

Niğde Bayram Namazı Saati : 06:50:00

Ordu Bayram Namazı Saati : 06:35:00

Rize Bayram Namazı Saati : 06:25:00

Sakarya Bayram Namazı Saati : 07:05:00

Samsun Bayram Namazı Saati : 06:41:00

Siirt Bayram Namazı Saati : 06:21:00

Sinop Bayram Namazı Saati : 06:46:00

Sivas Bayram Namazı Saati : 06:40:00

Tekirdağ Bayram Namazı Saati : 07:17:00

Tokat Bayram Namazı Saati : 06:41:00

Trabzon Bayram Namazı Saati : 06:28:00

Tunceli Bayram Namazı Saati : 06:30:00

Şanlıurfa Bayram Namazı Saati : 06:34:00

Uşak Bayram Namazı Saati : 07:11:00

Van Bayram Namazı Saati : 07:11:00

Yozgat Bayram Namazı Saati : 06:48:00

Zonguldak Bayram Namazı Saati : 06:59:00

Aksaray Bayram Namazı Saati : 06:52:00

Bayburt Bayram Namazı Saati : 06:26:00

Karaman Bayram Namazı Saati : 06:56:00

Kırıkkale Bayram Namazı Saati : 06:54:00

Batman Bayram Namazı Saati : 06:24:00

Şırnak Bayram Namazı Saati : 06:19:00

Bartın Bayram Namazı Saati : 06:57:00

Ardahan Bayram Namazı Saati : 06:16:00

Iğdır Bayram Namazı Saati : 06:11:00

Yalova Bayram Namazı Saati : 07:10:00

Karabük Bayram Namazı Saati : 06:56:00

Kilis Bayram Namazı Saati : 06:41:00

Osmaniye Bayram Namazı Saati : 06:44:00

Düzce Bayram Namazı Saati : 07:02:00

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?



Bayram namazını kılmak vaciptir. Bayram namazı da cuma namazı gibi cemaatle kılınması zorunlu

olan namazlardandır. Cuma namazını kılmak için aranan şartlar, bayram namazı için de gereklidir.

Ergenlik çağına gelmiş, akıl ve beden sağlığı yerinde, hür ve erkek Müslümanlara bu namazı kılmak

vaciptir.

Hem ramazan hem de kurban bayram namazları aynı şekilde kılınır. Bu namazın kılınma vakti

Bayramın birinci günü güneşin doğuşundan yaklaşık kırk beş dakika sonrasıdır.

Bu namaz için ezan okunmaz. Vakit geldiğinde müezzinin çağrısı ile niyet edilerek imama uyulur.

(Niyet ettim Allah rızası için vacip olan Ramazan/ Kurban bayram namazını kılmaya, uydum imama

şeklinde niyet edilir.)

İftitah tekbirinden sonra imam ve cemaat sübhaneke duasını içinden okur. Daha sonra imam üç defa

ellerini kaldırarak Allahuekber diyerek tekbir alır. Cemaat de imama uyar. Eller her defasında yana salınır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır ve imam sesli olarak Fatiha ve zammı sureyi okur, rükû ve secdelerden sonra birinci rekât tamamlanmış olur. İkinci rekât için ayağa kalkılır. Bu defa tekbirler zammı sureden sonradır. İmam sesli olarak Fatiha ve zammı sureyi okur. Daha sonra yine üç defa ellerini kaldırarak tekbir alır. Her defasında eller yana salınır. Eller kaldırılmadan alınan dördüncü tekbir ile rükûa gidilir. (ilave tekbirler, birinci rekâtta fatihadan önce; ikinci rekâtta ise zammı süreden sonradır.)

Daha sonra secdeler ve ka’de-i ahire ile namaz biter. Namazın bitiminden sonra imam minbere çıkar,

ve hutbeye başlar. Bu hutbeyi okumak sünnettir. İmam hutbeye teşrik tekbirleri ile başlar. (Genellikle bu tekbirler imam hutbeye çıkarken okunmaya başlar. Hutbenin hemen öncesinde ve hutbenin bitişinden sonra da okunarak toplam dokuz defa söylenmiş olur. Bu tekbirleri cemaat hep birlikte okurlar.) Böylece

bayram namazı tamamlanmış olur.



BAYRAM NAMAZINDA OKUNAN TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?



Teşrik tekbiri, “Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahuekber velillahi’l-

hamd.” cümlesidir. Kurban bayramında bu tekbiri söylemek vaciptir. Kurban bayramının arefesinde,

sabah namazında başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlarının

ardından teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

KURBANA DAİR HÜKÜMLER

Eti yenen ve yenmeyen kurbanlar:

• Kişinin nezrettiği, adadığı kurbanını kendisi, usûlü (anası-babası, dedesi), fürû’u (çocukları, torunları) ve akrabalarından nafakası

üzerine lazım olanların yemesi câiz olmadığı gibi zimmîlere (gayr-i müslimlere) ve zenginlere yedirmek de câiz olmaz.

• Kişinin hayatta iken ettiği vasiyeti üzerine, öldükten sonra malının üçte birinden kesilen kurbanı vârisleri yiyemezler, zenginlere de yediremezler. Ancak fakirlere verirler. Vârislerin kendiliklerinden kesiverdikleri kurban yenir ve yedirilir. Zîra bir kimse kurban kesse ve sevâbını ölüye bağışlasa, kendi kurbanı gibi yer ve başkasına yedirir. Bir kimse üzerine vâcib olan kurbanını kesmeye niyet etse ve sevabını ölüye bağışlasa, kurban borcunu ödemiş olur, sevâbı da ölüye ulaşır.

• Sabînin (bülûğ çağına gelmemiş çocuğun) malından kesilen kurbandan sabî yer. Kalan et, sabî için (elbise gibi) kendisiyle faydalanılan bir şey ile değiştirilebilir.

• Kesmeden evvel hayvanın sağ ve diri olduğu bilinirse -kestikten sonra kanı çıkmasa ve vücudu kımıldamasa bile- kesilmekle helâl olur.

• Kesilmeden evvel diriliği bilinmediği takdirde kesilince kan çıkar veya hareket ederse yenir. Kanı çıkmaz ve hareket de görünmez ise yenmez.

• Bâzı âlimlere göre keserken kurbanın ağzını ve gözünü yumması, tüyünü kaldırması ve bacağını çekmesi dirilik alâmetidir. Bunların aksi, yâni ağzının ve gözünün açık kalması, tüylerini kaldıramaması ve bacağını oynatamaması ölüm alâmetidir.

• Bir hayvanın, boğazını kesmek suretiyle öldüğü bilinmedikçe eti yenmez.

Vakti içinde kurbanı kesilmeyip kıymeti sadaka olarak verilse kurban edâ edilmiş olmaz. Zengin olan kimseler kurban kesmeyip kurbanın kesileceği vakti geçirseler, kurbanın kıymetini sadaka olarak vermeleri lâzım gelir. Fakîrler ve kurban nezreden (adayan) kimseler, aldıkları kurbanı kesmeyip vakti geçerse kurbanın kendisini sadaka olarak vermek vâcib olur. Fıtır sadakası (fıtra) ve kurban vâcib olduktan sonra mal zâyi olsa (sâhibi fakir düşse) ömrü içinde bunları edâ etmedikçe bunlar kendisinden sâkıt olmaz. Ya kıymetlerini veya aynını (kurbanın kendisini) sadaka vermeleri vâcib olur. Nisâba mâlik (zengin) olan çocuk için velisinin çocuğun malından kurban kesmesi lâzımdır. Kurbanı yatırdıktan sonra bıçağı bilemek mekruhtur. Kesmeyen bıçağı kurbanın boynundan kaldırıp biledikten sonra kesmek -eziyet olduğu için- haramdır. Lâkin böyle kesilen hayvanın etini yemek haram olmaz. Kör bıçak ile kesmek, kör bıçağı birkaç defa sürmek, kesecek yere bacağından sürüyerek çekmek, iliğe kadar birden kesmek, kurbanı incitmek, canı çıkmadan yüzmek, başını birden kesmek, kıbleye çevirmemek ve doğurması yakın olan hayvanı kesmek mekruhtur.

HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLMAZ?

Bir veya iki gözü kör, zayışıktan ilikleri erimiş, kesileceği yere gitmeye kudreti olmayan, yâni hiç yürüyemeyen, kulaklarından biri olmayan veya burnu kesik olan hayvanları kurban etmek câiz olmaz. Sığır, koyun veya keçinin bir memesi gitmiş veya kurumuş ise kurban edilmesi câiz olmaz. Lâkin yavrusunu emzirebilirse câiz olur. Dişsiz hayvanı kurban etmek câiz değildir. Eğer dişlerinin çoğu var ise kerâhetle câizdir. Lâkin dişsiz hayvan dişli hayvan gibi yayılıp karnını doyurur ise câiz olur.

Deli hayvan karnını doyuramazsa kurban etmek câiz olmaz. Ölmek üzere olan hayvanı kurban etmek câiz olmaz. Kulağının biri dibinden kesilen yâhut doğduğunda bir kulağı olmayan hayvanı kurban etmek câiz olmaz. Emânet hayvanı kendisi için kurban etmek, rehin hayvanı kurban etmek ve almaya vekil olduğu hayvanı kendisi için kesmek câiz olmaz. Kocası, karısının veyâhut karısı kocasının kurbanını izni olmayarak kendisi için kesse câiz olmaz. Kıymetini vererek râzı etse de câiz olmaz.

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

Kurban olan hayvanlar koyun, keçi, sığır, câmûs (manda) ve devedir. Bir yaşını bitirip iki yaşına girmiş koyun ve keçi, iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş sığır ve manda, beş yaşını tamamlayıp altı yaşına girmiş olan deve kurban olur.

Lâkin kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa ve altı ayı tamam etmişse kurban olur.

Kurban vahşî (yabânî) olmamalıdır. Bir koyun, bir keçi bir kimse için kurban olur. Bir sığır, bir câmûs (manda) ve bir deve yedi kişi için kurban olur. Yâni yedi kişi müşterek olarak bir sığırı veya deveyi kurban edebilirler. Ortaklar tek, çift veya yediden az olabilir. Bir kimse iki koyun kurban edebilir. Resûl-i Ekrem sallâllahu aleyhi ve sellem Efendimiz her sene iki koyun kurban ederdi. Vedâ Haccı’nda yüz deve kurban ettiler. Müşterek olarak inek, öküz, deve veya câmûs kurban etmekte müstehab olan, ortakların kurbanı hep birlikte alması veyâhut içlerinden birine vekâlet verip aldırmalarıdır. Bütün ortakların kurbanda ibâdete, sevâb ve FEDâ-yı nefse niyet etmeleri ve hisselerinin müsâvî (denk) ve hepsinin Müslüman olmaları şarttır. Ortakların bazısı vâcib kurbana, diğerleri sünnet, nâfile, nezir (adak) veya akîka kurbana niyet etse yâhut ortakların bazısı ölü yâhut sabî veya bunamış olsa kurban câiz olur.