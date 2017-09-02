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    Bayram mesajları (Kurban Bayramı’na özel resimli mesajlar)

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 10:29

    Kurban Bayramı mesajlarla güzel! Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramların en çok aranılan konusu en güzel ve en anlamlı bayram mesajları oluyor. Vatandaşlar, uzakta olan sevdiklerine, dostlarına veya aile üyelerine bu mesajlardan birini seçerek ulaşabiliyor. İşte en güzel resimli Kurban Bayramı mesajları!

    Bugün Kurban Bayramı’nın 2. günü. Bayram ziyaretleri ve kurban ibadeti devam ediyor. Sosyal medya hesapları bayram mesajlarıyla süsleniyor… Siz de henüz sevdiklerinizin bayramını kutlamadıysanız, bu mesajlardan birini seçerek onların gönlünü kazanabilirsiniz. Bayram mesajları ile Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizi hatırladığınızı gösterebileceğiniz en güzel resimli bayram mesajlarını derledik.

    Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.

    Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.

    Bayram mesajları (Kurban Bayramı’na özel resimli mesajlar)

    Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

    Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar

    Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban bayramınızı Kutlarım

    Bayram mesajları (Kurban Bayramı’na özel resimli mesajlar)

    Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

    Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

    Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

    Bayram mesajları (Kurban Bayramı’na özel resimli mesajlar)

    Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

    Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!

    Bayram mesajları (Kurban Bayramı’na özel resimli mesajlar)

    Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtalacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.

    Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

    Bayram mesajları (Kurban Bayramı’na özel resimli mesajlar)

    Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

     

    Etiketler: Bayram mesajları , kurban bayramı mesajları , resimli bayram mesajları , en güzel bayram mesajları
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