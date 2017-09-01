Bayram Mesajları 2017 - Bayram mesajı arayanlara en güzel öneriler, en beğenilen sözler...

Bayram mesajı gönderme geleneği her sene daha fazla artıyor. Yalnız sadece araç değişiyor. Seneler önce tanıdığımız değerli insanlara bayram mesajları göndermek istediğimizde SMS aracılığıyla iletebiliyorduk. Şimdi ise Facebook, WhatsApp, e-Posta derken sadece internetimiz olduğu sürece ücretsiz olarak bayram mesajı gönderebileceğimiz çok fazla araç bulunuyor.



Tabii bunun yanında birde güzel bir bayram mesajı seçmeniz gerekiyor. En güzel bayram mesajı alternatiflerini, çeşitli kategoriler altında listeleyerek sizlere sunuyoruz.



Mesajlar arasından istediğinizi seçebilir ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

EN BEĞENİLEN BAYRAM MESAJLARI

*Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

*Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.



*Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.



* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!

* Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan Allah, hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder, bu hayırlı bayramda da dualarımız yüce Allah'a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.



* Kurban Bayramı'nın, ayrıştırılmak istenen toplumumuzun birliğinin, bütünlüğünün sağlanmasına, kardeşliğimizin pekiştirilmesine ve barışa vesile olmasını diliyor, Kurban Bayramı'nı esenlik, huzur ve mutluluk dileklerimle kutluyor, sevgiler, saygılar sunuyorum. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim.



* Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun, Kurban Bayramınız Mübarek Olsun. Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah’a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur’a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun.



KISA BAYRAM MESAJLARI

* Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.



* Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun...



* Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!



* VarIığı ebedi oIan, merhamet sahibi, adaIetIi Yüce AIIah kendisine dua edenIeri geri çevirmez. DuaIarınızın Rabbin yüce katına iIetiImesine vesiIe oIan Kurban Bayramınız mübarek oIsun.



* GüzeIIik, birIik, beraberIik doIu, daha güzeI ve mutIu bir Kurban Bayramı diIiyoruz. BüyükIerimizin eIIerinden küçükIerimizin gözIerinden öpüyoruz.



* BayramIarın en güzeIi ve hayırIısını diIiyorum size. Kurban Bayramınız mübarek oIsun. Bugün sevinç günü, kederIeri bir yana bırakıp mutIu oIaIım. Kurban Bayramını doya doya yaşayaIım. HayırIı bayramIar!



YENİ BAYRAM MESAJLARI

*Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

*Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun

*Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

*Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

*Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma..

*Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

*Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah"ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı"nız mübarek olsun canım dostlarıma.

*Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Kurban Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

*Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

*Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.