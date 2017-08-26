Bayram göçü devam ediyor

Kilis Valiliği’nin Kurban Bayramı’nda ülkelerine gitmelerine izin vermesi sonrası 47 bin 322 Suriyeli randevu aldı. Yoğunluk nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. İşlemler, sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında yapılıyor. Sınır kapısındaki sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor.



Sağlık ekipleri, rahatsızlanan Suriyelilere de müdahale ediyor. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos’tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli’den, 30 bini sınır kapısında işlem yaptırarak Suriye’ye gitti. Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gidiyor.