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    Bayram göçü devam ediyor

    Reşit ÇELEBİOĞLU/DHA
    26 Ağustos 2017 - 23:52Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 23:53

    KURBAN Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacılar, sınır kapısından geçişleri sürüyor. Geceden kuyruğa giren sığınmacıların, sabah kapıların açılmasıyla birlikte koşarak ülkelerine geçişleri ilginç görüntüler oluşturuyor.

    Kilis Valiliği’nin Kurban Bayramı’nda ülkelerine gitmelerine izin vermesi sonrası 47 bin 322 Suriyeli randevu aldı. Yoğunluk nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. İşlemler, sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında yapılıyor. Sınır kapısındaki sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor.

    Sağlık ekipleri, rahatsızlanan Suriyelilere de müdahale ediyor. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos’tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli’den, 30 bini sınır kapısında işlem yaptırarak Suriye’ye gitti. Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gidiyor. 

    Etiketler: Kurban Bayramı , Kilis , gazetehaberleri
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