Bayram değil seyran değil Beşiktaş Yusuf’u neden aldı

Gülşah Erkaya yazıyor

Böyle bir transfer neden yapılır?

a) Takımı güçlendirmek için

b) Bir eksiği gidermek için

c) Geleceğe yatırım olsun diye

d) Rakibi zayıflatmak için

e) Dostlar alışverişte görsün diye

f) Kendi takımına zarar vermek için

g) Birileri komisyon kapsın diye

ğ) Çalışıyor gibi görünmek için

i) Pişmiş hamsili aşa su katmak için

ö) Basına malzeme olmak için

ş) Birilerinin ayağını kaydırmak için

ü) Altyapının temelini dinamitlemek için

q) Rakibi kendine düşman etmek için

x) Bakın transfer yaptık, demek için

w) Taraftarı çıldırtmak için

Yusuf transferinin bu şıklardan hangisi için yapıldığını da, doğru transferin hangi şıklar için yapılacağını da herkes seçmiştir zaten.

Yusuf benim beğendiğim, futbolunun sonbaharında en verimli çağlarını yaşayan bir oyuncu. Ama bence yeri Beşiktaş değil. Yusuf, İstanbul’da ne kadar kaybolduysa, Anadolu’da o kadar büyüdü. Denizli’de ayağa kalktı, Bursa’da devleşti. Trabzon’da belki uçacaktı. Ama Beşiktaş’ta büyük olasılıkla çakılacak. Hem de kendisini alanlarla birlikte.

Beşiktaş yönetimi şimdi çıkıp “Yusuf’un bizi uçurmayacağını, taraftarlarımızı memnun etmeyeceğini biliyoruz. Ama Trabzon’da kanatlanmasın diye, rakibe gol olsun diye aldık” dese belki bir nebze olsun anlarım.

Ben anlarım da, takımın geleceği gençlerin gönderilmesini sindiremeyen taraftar asla ve asla anlamaz. Hem de haklı olarak anlamaz.

Beşiktaş taraftarı tüm rekabete rağmen, sevdiği bir taraftar gurubu olan Trabzonsporlular’a böyle bir çalım atılmasını da pek onaylamaz. Benim tanıdığım tüm Beşiktaşlılar “Biz şampiyon olamazsak, Trabzon olsun” diyor.

Peki Beşiktaş Yönetimi bu transferi yaparken kazandıkları ve kaybettikleri ile gelecekte bu transferin kazandırıp kaybettireceklerini hesaplayıp, tarttı mı?

Sanmıyorum... Bu muhasebeye giren hiçkimse böyle bir transfere imza atmazdı.

Transferin ilk olumsuz etkisi taraftar tepkisi olarak kendisini gösterdi bile. Yusuf’un kazandıracağı birkaç maç, atacağı üç-beş güzel pas taraftarı tatmin etmez. Gidenleri de geri getirmez.

“Kalmak isteyenlere ne yapar?” diye sorarsanız, sanırım gidişlerini kesinleştirir, hızlandırır. Beşiktaş taraftarı olaya bu yönünden bakıp, Polyannacılık oynarlarsa belki kızgınlıkları biraz olsun hafifler.

Taraftarı kendisinden soğutmak için özel bir çaba harcayan yönetim, bu kadar çabayı doğru kararlar ve transferler için gösterse, Beşiktaş belki de açık ara liderdi... Neyse, her şerde bir hayır varmış, bekleyip göreceğiz...