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Bayram bitti ama... Yoğunluk sürüyor

Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
07.09.2017 - 14:39 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 15:00

Bayram tatilinin bitmesinin üzerinden üç gün geçti ancak otogarlar rahat bir nefes alamadı. Tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkan İstanbullular yavaş yavaş şehre geri dönmeye başladı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na şehir dışından gelen otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Otogar dışından başlayan otobüs trafiğini düzenlemek için polis ekipleri de seferber oldu.

Özel bir firmada şoförlük yapan Ahmet Tekin “Bayramın bitmesinden sonra yoğunluğumuz arttı. Boş koltuğumuz yok. İnsanlar yavaş yavaş geri dönüyor. Yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesini bekliyoruz” dedi.

Yoğun trafiğin ardından otobüsten inen vatandaşlar ise bavullarıyla metrolara yöneldi. Manisa’dan geldiğini söyleyen Mustafa Kayatürk “Yollar boş olur diye bayram tatilinden sonra yola çıktım. Ancak otogarlar doluydu.

Yollarda da yer yer trafikler vardı. İstanbul’a geldiğimizde otogara giremedik. Bazı yolcular trafik başladığında indi otobüsten” dedi.

Bayram bitti ama... Yoğunluk sürüyor

 

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Etiketler: İstanbul , bayram , yoğunluk
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