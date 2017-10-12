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    Bayrak krizi

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    12.10.2017 - 23:32 | Son Güncelleme:

    Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerde vize krizi yaşanırken, ABD ile Rusya arasında da yeni skandal patlak verdi.

    Eylül başında ABD yönetiminin boşalttığı Rusya’nın San Francisco şehrindeki Rus Başkonsolosluk binası gönderindeki Rusya bayrağı önceki gün ansızın kayboldu. Rus Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimi tarafından 2 Eylül’de kapatılan başkonsolosluk binasının Rusya’nın mülkü olarak kalmaya devam ettiğini vurguladı.

    MOSKOVA DAVA AÇIYOR

    Rus Dışişleri’nin açıklamasında “ABD ile ilişkilerimizde utanç verici bir olay daha yaşanmıştır. San Francisco’daki binamızda dalgalanan bayrağımız çalınmıştır. Amerikan yönetiminden sembolümüzün hemen iadesini talep ediyoruz” denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la yaptığı telefon görüşmesinde, bayrağın kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Lavrov, el koyulan büyükelçilik binasıyla ilgili Moskova’nın dava açmaya hazırlandığını da Tillerson’a iletti. ABD Dışişleri ise bayrağın saygılı bir şekilde indirilip, saklandığını savundu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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