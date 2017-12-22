Baymak Connect ile her yerden sıcaklık ayarlanıyor!

Evin sadece gerektiği ölçüde ısınmasını sağlayan enerji tüketimiyle, gereksiz doğalgaz harcamalarının önüne geçen Baymak Connect dikkat çeken bir ürün. Baymak Connect akıllı oda termostatı ile evin sıcaklığı istenilen yerden, akıllı telefon ya da tablet üzerinden ayarlanabiliyor. Kullanıcılar bu sayede %30’a varan oranlarda tasarruf etme imkanına sahip olabiliyor.









Eski yeni fark etmeksizin her kombiye uyumlu olan Baymak Connect, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarla kullanılabiliyor. Baymak Connect oda termostatıyla kombinizi mekan içerisinde bir kumanda gibi kullanabilir veya dışardan bağlanarak mekan ısınızı istediğiniz düzeye getirebilirsiniz. Sürekli güncellenen hava durumu tahminlerine göre sizi bilgilendiren Baymak Connect ile her gün sıcaklık ayarlamak yerine, günlük ve haftalık programlama da yapabilirsiniz.

Avrupa teknolojisini yenilikçi ürünleri ile Türkiye’ye taşıyan Baymak’ın akıllı oda termostatına tüm bayilerinde ve Orange Store’lardan ulaşabilirsiniz.