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    Baymak Connect ile her yerden sıcaklık ayarlanıyor!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 13:33 | Son Güncelleme:

    Baymak, akıllı oda termostatıyla istediğiniz yerden kombinizle bağlantı kurma konforunu sunuyor. Eski yeni tüm kombilere uyumlu olan Baymak Connect ile telefon veya tabletinizden, kombinizi eve gelmeden önce ayarlayabilir, gün içindeki ani değişikliklerde veya güncellenen hava tahmin uyarılarıyla haftalık programlama yaparak enerji tüketiminizi kontrol altına alabilirsiniz.

    Evin sadece gerektiği ölçüde ısınmasını sağlayan enerji tüketimiyle, gereksiz doğalgaz harcamalarının önüne geçen Baymak Connect dikkat çeken bir ürün. Baymak Connect akıllı oda termostatı ile evin sıcaklığı istenilen yerden, akıllı telefon ya da tablet üzerinden ayarlanabiliyor. Kullanıcılar bu sayede %30’a varan oranlarda tasarruf etme imkanına sahip olabiliyor.

    Baymak Connect ile her yerden sıcaklık ayarlanıyor

    Eski yeni fark etmeksizin her kombiye uyumlu olan Baymak Connect, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarla kullanılabiliyor. Baymak Connect oda termostatıyla kombinizi mekan içerisinde bir kumanda gibi kullanabilir veya dışardan bağlanarak mekan ısınızı istediğiniz düzeye getirebilirsiniz. Sürekli güncellenen hava durumu tahminlerine göre sizi bilgilendiren Baymak Connect ile her gün sıcaklık ayarlamak yerine, günlük ve haftalık programlama da yapabilirsiniz.

    Avrupa teknolojisini yenilikçi ürünleri ile Türkiye’ye taşıyan Baymak’ın akıllı oda termostatına tüm bayilerinde ve Orange Store’lardan ulaşabilirsiniz.

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