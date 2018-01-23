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    Baykal’ın avukatının talebi kabul edilmedi

    Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)
    23.01.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bazı MHP’li milletvekilleri ile çok sayıda kişiye ait özel görüntü ve ses kayıtlarını internet ortamında paylaşarak kumpas kurdukları gerekçesiyle 171 sanığın yargılandığı davada, Baykal’ın avukatı Muzaffer Yılmaz’ın, ’soruşturmanın eksik yapıldığı, iddianamenin bazı FETÖ yöneticileri ile bu işte parmağı olan siyasileri akladığı’ gerekçesiyle, dosyanın müvekkili yönünde ayrılması ve iddianamenin iadesini talebi, mahkeme heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.

    Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Baykal’ın avukatının talebini karara bağlayan mahkeme, "Müşteki Deniz Baykal’a yönelik eylemler ile diğer bir kısım müştekilere yönelik örgüt faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia olunan eylemler yönünden kamu davası açılmış olması, bu bakımdan sanıkların, müştekilere yönelik eylemlerini silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçu ile silahlı terör örgütüne üye olma suçu açısından bütün halinde bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekliliği göz önüne alınarak, hukuki ve fiili irtibat bulunan her bir suç iddiasına ilişkin acılan kamu davasında, müşteki Deniz Baykal’a yönelik eylemlere ilişkin bir kısmım sanıklar yönünden dosyanın tefriki talebinin reddine oy birliği ile karar verildi" diyerek talebin reddedildiğini açıkladı.

    SANIK SAVUNMALARI ALINIYOR

    Kararın ardından sanık savunmalarına geçildi. İddianamedeki isim sırasına göre sanıkların savunması alınıyor. İlk üç sanık iddianameyi inceleme fırsatı bulamadıkları ve avukatlarının bulunmaması nedeniyle savunma yapmadı. Duruşma, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürlüğü’nde emniyet amiri olan Ahmet Ümit Seçgin’in savunmasıyla devam ediyor.

    Etiketler: kaset kumpası , son dakika
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