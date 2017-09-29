Baykal kasedini yayınlamıştı... ByLokçu çıktı...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 şüpheli hakkında 8 ayrı suçtan hazırlanan iddianamede, şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanımına ilişkin bilgiler de yer aldı.



Şüphelilerden 118'inin ByLock kullandığı belirtilen iddianamede, Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri, yazarlık yaptığı haber sitesinden yayımlamasını sağladığı ifade edilen Yener Dönmez'in de ByLock'u aktif şekilde kullandığı belirtildi.



Dönmez'in, 11 Ağustos 2014 tarihinden itibaren telefonunda FETÖ'nün kriptolu haberleşme prorgamı ByLock'u kullandığı ve "mithatsari", kullanıcı adıyla 98 kez ByLock programına giriş yaptığı kaydedildi. Bu program üzerinden Dönmez'in 155 mesaj aldığı, 250 mesaj gönderdiği, 52 mail hareketinin bulunduğu, gelen arama sayısının 3, giden arama sayısının da 7 adet olduğu belirlendi.



Ayrıca ByLock kullanıcıları Ayşegül Yurt, Cevheri Güven, Refik Palanga, Mustafa Sağlam ile ortak grup üzerinden irtibat kuran Dönmez'in, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Hamdullah Bayram Öztürk ile 2010'da 5 kez telefon görüşmesi yaptığı bilgisi yer aldı.



Dönmez'i ByLock'ta ekleyenlerin, "soner", "sonerr" ve "soner bey" gibi farklı isimlerle kaydettikleri belirtilen iddianamede, Dönmez'in örgüt içinde "Soner" kod ismini kullandığı ifade edildi.



İddianamede, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli şüpheliler Kaan Özyiğit, Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş ve Rüstem Atik'in usulsüz bir şekilde elde ettikleri özel görüntüleri FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere şüpheli Cevheri Güven'e ulaştırdıkları belirtildi.

Güven'in de görüntüleri yayımlaması için birçok haber portalına ulaştırdığı ancak haber siteleri görüntüleri yayımlamayı reddettiği, bunun üzerine Dönmez'in yazarlık yaptığı habervaktim.com isimli sitesinin ihbar hattına söz konusu görüntüleri gönderdiği ve görüntülerin Dönmez'in katkılarıyla yayımlandığı vurgulandı.



İddianamede, "Şüpheli Yener Dönmez'in Eylemleri" başlığı altında şu ifadelere yer verildi:



"Şüpheli Yener Dönmez'in Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması içerisinde "Soner" kod ismini kullandığına ilişkin değerlendirme, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü faaliyeti kapsamında müşteki Deniz Baykal'a ait görüntülerin internet ortamında yayılmasını sağladığı birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Yener Dönmez'in Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu, şüphelinin soruşturmaya konu eylemlerinin silahlı Terör Örgütüne üye olmak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarını oluşturduğu anlaşılmıştır."

- "Cevheri Güven link gönderdi"



Şüphelilerden F.A, görüntülerin yayımlanmasına ilişkin iddianamedeki beyanında, olay tarihinde Akit Gazetesi Ankara Haber Müdürü ve bu gazetenin bünyesindeki "habervaktim.com" internet sitesinin genel yayın yönetmeni olduğunu bildirdi.



F.A, Dönmez'in o dönem gazetenin Ankara temsilcisi görevini yürüttüğünü belirterek, Cevheri Güven'in kendisini arayıp, metacafe.com adlı video sitesinde Baykal'a ait bir videonun yayımlandığını ifade ettiğini aktardı.



Güven'in bu videonun gazetenin yayın politikasına uygun olacağını ve ses getireceğini söylediğini bildiren F.A, şöyle devam etti:



"Güven, videonun linkini habervaktim.com internet sitesinin ihbar hattına gönderdiğini söyledi. Ben de kendisine 'bakarım' dedim ve telefonu kapattım. Kısa bir süre sonra bu konuda tek başıma karar verebilecek konumda olmadığım için Dönmez'i aradım. Ona konu hakkında bilgi verdim. Yener bey de bana bu konunun önemli olduğunu, patronla görüşmemiz gerektiğini söyledi. Sonrasında Yener bey patronla görüşüp konuyu detaylı bir şekilde iletti diye biliyorum. Habervaktim.com internet sitesinde 'Deniz Baykal'la ilgili bir video' başlığı ile ekinde metacafe.com internet sitesinden alınan link eklenerek haberler bölümünde duyuruldu. Sonrasında tam hatırlamıyorum ya ben Yener beyi ya da o beni aradı. Ve konuşmamızda patronun bunun yayımlanmasına onay verdiğini ve yayımlandığını söyledi."

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