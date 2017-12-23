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    Bayıltan daire başkanı milli güreşçi çıktı

    Fatma AKSU
    23.12.2017 - 00:25 | Son Güncelleme:

    Kızdığı zabıta memuruna bağırıp tokat attığı görüntüler sosyal medyada tepki toplayınca gece yarısı operasyonuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal tarafından görevinden alınan Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karali’nin Madımak davası sanıklarının avukatlarından ve eski milli güreşçi olduğu ortaya çıktı.

    Bayıltan daire başkanı milli güreşçi çıktıÖnceki gün sosyal medya üzerinden yayılan, Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karali’nin bir zabıta memurunu dövdüğü görüntülerde yer alan Karali hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

    İddiaya göre Tayfun Karali, işe alınmasında referans olduğu zabıta memurunu çekici aracıyla tercihli yoldan giderken görünce çok sinirlenmişti. Bütün arkadaşlarının önünde yediği dayağı içine sindiremeyen zabıta memuru, amirine karşı gelmeyip, sadece hazır olda beklediği görüntülerde, Karali yanından ayrılınca yaşadığı travmaya daha fazla dayanamayıp, birkaç adım attıktan sonra yere yığılıyordu.

    Dayak yiyen zabıta memuru darp raporu aldı. Görevden uzaklaştırılan Tayfun Karali’nin İBB’nin resmi internet sitesinden de adı ve özgeçmişi silindi.

    UYSAL İLE AYNI DAVADA
    İBB Zabıta Daire Başkanlığı görevinden önce İBB’de İstanbul Darülaceze Müdürü olarak da görev yapan Tayfun Karali’nin, 2 Temmuz 1993’te 33 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği Sivas’taki Madımak Oteli davasında sanıkların avukatlığını üstlenen isimlerden birisi olduğu ortaya çıktı. Kadir Topbaş’ın yerine İBB Başkanlığı’na getirilen Mevlüt Uysal da aynı davanın sanık avukatları arasında bulunuyordu.

    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1987 yılında mezunu olan Karali, 1987-1989 yılları arasında ‘Avrupa Topluluklarının Hukuki Yapısı’ üzerine yüksek lisans yaptı. 1995 yılına dek avukatlık mesleğine devam etti. 1985-1991 yılları arasında Milli Takım seviyesinde güreş sporuyla uğraştı. Yirminin üzerinde müsabakada mili sporcu olarak Türkiye’yi temsil etti. 1995-1998 yıllarında Fatih Belediyesi’nin başkan yardımcılığı görevinde bulundu.


    Zabıta Daire Başkanından bayıltan dayakZabıta Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak!

    Etiketler: gazetehaberleri
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