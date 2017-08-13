'Bayıl' dediler 'bayıldım' davası

Flash TV’de yayınlanan Yalçın Çakır’ın programıyla tanınan ve sosyal medya fenomeni olan Melek Subaşı, programın ardından kendisine ‘yalan makinesi’ lakabının takıldığını belirterek sunucu ve TV kanalına tazminat davası açtı. Mahkeme, Subaşı ailesinin reyting için kullanıldığını belirterek Flash TV ve sunucu Yalçın Çakır’ı 7 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.



Evli ve biri engelli 3 çocuğu bulunan Melek Subaşı, yardım toplamak için Flash TV’de yayınlanan Yalçın Çakır’ın programına konuk oldu. TV kanalına eşiyle birlikte çıkan Melek Subaşı’nın iddiasına göre, sunucu Yalçın Çakır kendisine, “Sizi programa çıkaracağım ama birbirinize hakaret, küfür ve ne varsa sayıp dökeceksiniz. Eşine ‘Bize bakmıyorsun, başka kadınlarla birliktesin’ diye konuştu. Bunları anlatırken de bayıl. Böyle olunca bize yardım gelir. Biz de sana veririz. Senin çocuğunu ameliyat ettiririz” dedi.





300 BİN TL TALEBİ

Programa çıkarak eşine hakaretler yağdıran, saldıran, bayılan Melek Subaşı’nın videoları internette tıklanma rekorları kırdı, taklitleri çekildi. Programdan sonra hayatının altüst olduğunu belirten Subaşı, Yalçın Çakır’ın verdiği sözleri tutmayıp kendisine yardımda bulunmadığını iddia ederek, 300 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.





EŞİM BENİ TERK ETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davada internette kendisine ‘yalan makinesi’ adının verildiğini belirten Melek Subaşı eşinin de ‘rezil oldum’ diyerek evi terk ettiğini, 3 çocuğuyla ortada kaldığını belirtti. Programın ardından işten çıkarıldığını, ailesini ve çevresinin de kendisiyle görüşmeyi kestiğini belirten Melek Subaşı, çocuklarının da kendisiyle görüşmek istemediğini dilekçesinde anlattı. Subaşı, internette hakkında sayfalar açıldığını, küfürler edildiğini, bunlara Flash TV’de yayınlanan Yalçın Çakır’ın programının neden olduğunu ileri sürdü.



REYTİNG MALZEMESİ YAPILDI

Mahkeme, alt düzey gelir grubuna dahil olan Melek Subaşı’nın programa engelli çocuğuna yardım vaadiyle programa çıktığının anlaşıldığını belirterek, Subaşı ailesinin reyting amacıyla kullanıldığını belirtti. Mahkeme Yalçın Çakır ve Flash TV’nin Melek Subaşına faiziyle birlikte 7 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.





KENDİ İSTEĞİYLE ÇIKTI İDDİASI

Flash TV ve program yapımcısı Yalçın Çakır, Melek Subaşı’nın kendi rızasıyla programa çıktığını, yayında kişilik haklarını ihlal eden bir durum olmadığını ve Subaşı’nın görüntülerinin internet ortamına düşmesinde kendilerinin kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi. Buna karşılık bilirkişi raporunda, Melek Subaşı hakkında internet arama motorunda 149 bin sonuç çıktığını, YouTube’da ise 9200 video ve görselinin bulunduğu belirtilerek, haklarında alay niteliğinde yorumlar ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde paylaşımlar olduğu belirtildi.