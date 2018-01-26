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    Bayi sahibi, rekortmen talihliyi çaya bekliyor

    Coşkun MENEK (DHA)
    26.01.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

    Süper Loto'da 12 hafta devrederek 42 milyon TL'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı bir talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı belirlendi. Uluşan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ikramiyesi bu bayiye çıktı, kendisini tebrik ederim. İnşallah çay içmeye beklerim kendisini" diye konuştu.

    Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklanan Süper Loto'nun rekor çekilişi Erzincan'a isabet etti. 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto'da 5, 12, 15, 17, 20, 40 numaralarının bulunduğu kupona 42 milyon 532 bin 640 TL'lik büyük ikramiye çıktı. Nerim Tombul Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır büfe işleten Hüseyin Uluşan'a (51) ait bayide oynanan kuponun sahibi henüz belli olmazken, sabah erken saatlerde dükkanını açan bayii vatandaşların akınına uğradı. Uzun yıllardır Erzincan'a büyük ikramiye çıkmadığını ifade eden Uluşan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ikramiyesi bu bayiye çıktı, kendisini tebrik ederim. İnşallah çay içmeye beklerim kendisini" diye konuştu.

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    Etiketler: talihli , rekor ikramiye , son dakika
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