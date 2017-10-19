JUPP Heynckes’in takımın başına teknik direktör olarak getirilmesinden sonra Bayern Münih’de yüzler gülmeye başladı. Heynckes’in çalıştırdığı Bayern Münih, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı galip geldi. Heynckes göreve başlamasıyla ilk resmi maçını Bundesilga’da Freiburg’a karşı yapan Bayern Münih, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. İkinci maçını da Şampiyonlar Ligi’nde Celtic ile oynayan Alman ekibi, bu maçı da 3-0 gibi net bir skorla sahadan mutlu ayrıldı.

Jupp Heynckes görev başlar başlamaz takıma neşter attı. Ancelotti döneminde forma bulamadıkları için adeta küsen futbolcuları yeniden kazandı. Bunların başında da Coman, Robben ve Hummels geliyor. Üç futbolcuya da her iki maçta ilk 11’de forma veren Heynckes, ayrıca oyun anlayışında da değişiklik yaptı. Defansa daha fazla öne çıkıp rakip ceza alanına kadar girmeleri emri veren Heynckes, bunun meyvesini de topladı. İki maçta defans futbolcuları skora katkı yaptı. Sağ bek oynayan Kimmisch hem Bundesliga maçında Freiburg’a hem de Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Celtic’e gol attı. Bayern Münih’in devler ligindeki gollerinden birini bir diğer defans futbolcusu Hummels kaydetti. Ancelotti döneminde gol atamadığı için eleştiren Thomas Müller de Şampiyonlar Ligi’nde gol atarak yeni teknik direktörle kendisini yeniden bulduğunu gösterdi.