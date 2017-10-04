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    Bayern Münih, Van Gaal’i istiyor

    DHA
    04.10.2017 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bavyera ekibi, en son Manchester United’ı çalıştıran Louis Van Gaal ile görüşmelere başladı.

     UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e 3-0 yenilmesinin ardından İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih, 2009-2011 yılları arasında Bavyera ekibini çalıştıran Louis Van Gaal ile irtibata geçti. İddialara göre Bayern yönetimi, kulübü tanıyan Hollandalı çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor.
    Bayern Münih’in, son olarak Borussia Dortmund’u çalıştıran Thomas Tuchel ve şu anda Hoffenheim’ın başında bulunan Julian Nagelsmann ile de ilgilendiği iddia edilmişti.

    Etiketler: Bayern Münih , Van Gaal , ALMANYA
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