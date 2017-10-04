Bayern Münih, Van Gaal’i istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e 3-0 yenilmesinin ardından İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Bayern Münih, 2009-2011 yılları arasında Bavyera ekibini çalıştıran Louis Van Gaal ile irtibata geçti. İddialara göre Bayern yönetimi, kulübü tanıyan Hollandalı çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor.

Bayern Münih’in, son olarak Borussia Dortmund’u çalıştıran Thomas Tuchel ve şu anda Hoffenheim’ın başında bulunan Julian Nagelsmann ile de ilgilendiği iddia edilmişti.