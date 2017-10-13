CUMA akşamı saat 20.30’da oynanacak maç, Köln açısından büyük önem arz ediyor. Bu sezon hiç galibiyet alamayan Köln, bu maçta kötü gidişe son vermek istiyor. Ligde bir puanla son sırada bulunan Köln, Stuttgart deplasmanında üç puanı hedefliyor. Yedi puanla 14. sırada bulunan Stuttgart ise sahasında şimdiye kadar hiç yenilmedi. Ev sahibi takım saha ve seyirci avantajını kullanıp en az bir puanla karşılaşmadan ayrılmanın hesabını yapıyor.

TANSİYONU YÜKSEK MAÇ

Bundesilga’da cumartesi günü ise altı karşılaşma var. Günün en önemli ve tansiyonu en yüksek maçı Dortmund ile RB Leipzig arasında oynanacak. Geçen yıl iki takım arasında Dortmund’da oynanan maçta sarı siyahlı taraftarlar, kadın-çocuk ayrımı yapmadan RB Lepzig’li taraftarlara taşlarla, şişelerle saldırmıştı. Olayda çok sayıda kişi yaralanmıştı. Dortmund polisi benzer olayların yine yaşanmaması için maç öncesi ve sonrasında güvenlik önemlerinin en üst seviyede olacağını açıkladı. Dortmund Polis Sözcüsü Gregor Lange, “Bizim güvenlik konseptimiz Dortmund ve RB Leipzig taraftarını saldırganlardan koruyacak şekilde kapsamlı olacak” dedi. Dortmund'da oynanacak maç saat 18.30’da başlıyor. Cumartesi saat 15.30’da ise beş karşılaşma var.

LİDER, FREİBURG’LA OYNUYOR

Günün dikkat çeken diğer maçı ise Bayern Münih ile Freiburg arasında oynanacak. Bayern Münih, Carlo Ancelotti’nin gönderilmesinden sonra göreve getirilen Jupp Heynckes’le ilk maçına çıkacak. Allinaz Arena’daki maçın başlama saati 15.30.

Bundesliga’da sekizinci haftanın iki karşılaşması ise pazar günü oynanacak. Günün ilk maçında Leverkusen Wolfsburg’u konuk ediyor. Haftanın kapanış maçında ise Werder Bremen ile Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. İki takımın maçı saat 17.30’da başlayacak.

Haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN

Stuttgart – Köln (20.30)

CUMARTESİ

Bayern Münih – Freiburg: 15.30

Hoffenheim - Augsburg: 15.30

Hertha – Schalke: 15.30

Mainz – Hamburg: 15.30

Hannover – Frankfurt: 15.30

Dortmund – RB Leipzig: 18.30

PAZAR

Leverkusen – Wolfsburg: 15.30

Werder Bremen – Mönchengladbach: 17.30