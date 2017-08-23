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    Bayer’in satın alma planına AB engeli

    Deutsche Welle Türkçe
    23 Ağustos 2017 - 10:23Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 10:23

    AB Komisyonu, Alman kimyacılık tröstü Bayer’in Amerikan biyoteknoloji holdingi Monsanto’yu satın alma planına karşı çekince bildirdi. Plan rekabet ilkeleri açısından mercek altına alınacak.

    AVRUPA Komisyonu, Alman kimya devi Bayer’in Amerikan biyoteknoloji holdingi Monsanto’yu satın alma planları karşısında çekince belirterek, birleşmenin sektördeki rekabete olası etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleme kararı aldı. AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Bayer ve Monsanto’nun birleşmesinin bazı alanlarda rekabeti zayıflatacağından endişe edildiğini açıkladı.
    Komisyon bu devralma süreci sonucunda haşere ilaçları alanında, özellikle sebze, kolza ve pamuğu kapsayan tohumculukta, ayrıca bitkilerin ebatları ya da haşaratlar ve hastalıklara karşı dirençlerini gösteren tarımsal niteliklerine ilişkin rekabette sınırlama getireceğinden endişe ettiğini bildirdi.

    RAKİP İŞLETMELERİ ZORLAR

    AB Komisyonu ayrıca Bayer ile Monsanto’nun haşere ilaçlarını ve tohumlukları dijital tarım teknololojisini kullanarak tek elde toplamasının ve çiftçilerin ihtiyacına uygun danışma hizmeti vermelerinin bu alandaki rakip işletmelerin çiftçilere ulaşmalarını zorlaştıracağı görüşünü de savunuyor.
    Avrupa Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager “Zirai tohumların ve haşere ilaçlarının hem çiftçiler hem de tüketici açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti ve “Çiftçilerin yeni ürünlere, yüksek kaliteye ulaşabilmeleri ve ürünleri rekabet etmeye elverişli fiyatlara satın alabilmeleri için bizim bu piyasalarda sağlam bir rekabet ortamını garanti etmemiz gerekli” diye konuştu.

    SATIN ALIRSA 66 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK
    Almanya’nın Leverkusen kentindeki kimyacılık tröstü Bayer, Amerikan biyoteknoloji holdingi Monsanto’yu yaklaşık 66 milyar dolara satın alarak tarım ilaçları ve tohumculuk sektöründe dünyanın en büyüğü olmayı hedefliyor. AB Komisyonu ise bu satın alma prosedürünü daha detaylı incelemek istediğini açıkladı. Komisyonun inceleme çalışmaları ve bu konuda vereceği nihai karar için 8 Ocak 2018’e kadar zamanı bulunuyor.
    Bayer, AB Komisyonu’nun geniş çaplı inceleme yapacağı açıklamasına, planın devasa hacmi nedeniyle böyle bir tepkiyi zaten beklediği yanıtını verdi ve devralma işlemlerini bu yılın sonuna kadar sonuçlandırmakta kararlı olduğunu duyurdu.
    Bayer ve Monsanto Temmuz ayının sonunda AB Komisyonu’nun çekincelerini gidermek üzere bazı tavizlerde bulunmuşlardı. Ancak AB Komisyonu yapılan açıklamaların “ciddi kuşkuları” gidermede etkili olamadığını bildirmişti.

    ÇEVRECİLER TEKELLEŞMEYE KARŞI
    Bu arada çevre kuruluşları da piyasada tekelleşmeye gidileceği endişesiyle iki holdingin birleşmesinin yasaklanmasını talep ediyorlar. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) AB Komisyonu’nun bu yöndeki girişimini temkinli bir iyimserlikle karşıladığını belirterek, “Küresel gıda teminatı gibi geleceği ilgilendiren önemli bir konuda münferit holdinglerin piyasaya aşırı derecede hakim olmasına ve gücü tek elde toplamalarına izin verilmemesi gerektiği” görüşünü savundu.

    Etiketler: BAYER , Monsanto , ALMANYA
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