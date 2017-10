Baydemir'den Bahçeli'ye sert sözler: Senin partin kalmadı

Partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya Baydemir, Fransa'nın Mulhouse kentinde bir konutta çıkan yangında, ABD'nin Las Vegas kentindeki saldırıda ve Rize'de sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başladı.



Baydemir, TBMM'nin yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim Pazar günü milletvekilleriyle Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gittiklerini söyledi.



Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ve HDP Eş Genel Başkanları ile milletvekillerinin tutuklanmasının birer "darbe" olduğunu öne süren Baydemir, "Parlamentonun üçüncü büyük siyasi partisinin içerisinde yer almadığı her faaliyeti eksiktir." görüşünü savundu.



- "Adeta kendi masasında, odasında yancı gibi oturuyor"

Cezaevi önündeki fotoğraflarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclisin açılışında liderlerle yaptığı görüşmenin fotoğraflarını gösteren Baydemir, "Bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, yargı kurumlarının başkanı... Buradan demokrasi çıkmaz. Bu tablo hangi ülkede olursa olsun bu tablodan refah, huzur, kardeşlik çıkmaz. Meclis Başkanı, adeta kendi masasında, odasında yancı gibi oturuyor." dedi.

Baydemir, "AKP Genel Başkanı, 'HDP'lilerin yeri burası değil Kandil' diyor. AKP Genel Başkanı, 20 milyon insana, 'Siyaset yapmayın, gidin hakkınızı, hukukunuzu şiddetle savunun' diyor." iddiasında bulundu.



Ülkeyi, 20 yıl önce kanla, gözyaşıyla yönetenler olduğunu ileri süren Baydemir, "Çiller hükümetleri vardı. Onlar, 'Dağı, silahı bırakın, düz ovaya gelin siyaset yapın' diyorlardı. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönem, bu dönem kadar akli melekelerini yitirmiş bir dönemi yaşamadı." görüşünü savundu.

"AKP-MHP koalisyonu" ile Türkiye'nin savaşa sürüklendiğini iddia eden Baydemir, "CHP'de buna yedek lastik, arkadan sol lastik oluyor. Ondan sonra dönüp dolaşıp, 'HDP şiddeti destekliyor.' Kim şiddeti destekliyorsa Allah onun bin kere belasını versin. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçünün dükkanıdır. Sizin eninde sonunda dönüp dolaşacağınız yer, bu halktan özür dilemektir. Günü gelecek HDP size bu halktan özür diletecek." diye konuştu.



- "HDP'yi bırak kendi derdine düş"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışına HDP milletvekillerinin katılmamasına ilişkin yaptığı değerlendirmeyi eleştiren Baydemir, "Sayın Bahçeli senin HDP'ye bir laf söylemeden önce 40 kere düşünmen lazım. Sen saraya koltuk değneği oldun. Bak HDP'nin liderleri, milletvekilleri cezaevindedir. HDP dimdik ayakta, paradigmasını savunuyor. HDP'nin tek bir milletvekili Eş Genel Başkanlarını, yoldaşlarını yarı yolda bırakmadı, bırakmayacak. Sen önce ülkünü sattın. Ülküdaşlarını sattın. Sende parti diye bir şey kalmadı. HDP'yi bırak kendi derdine düş." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OHAL'den "kimsenin etkilenmediğini"

söylediğini ifade eden Baydemir, OHAL nedeniyle 130 bin kişinin işinden

olduğunu, 50 kişinin intihar ettiğini söyledi.



"Resmi düzeyde dışa vurum"



IKBY'nin gerçekleştirildiği gayrimeşru referandumuna değinen Baydemir, "Halkın iradesini ortaya koymasına gösterilen bu reaksiyon sadece ve sadece Kürt düşmanlığının resmi düzeyde dışa vurumudur." dedi.

Baydemir, "Tehditlere Kürt halkı boyun eğmiş olsaydı Halepçe, Enfal olmazdı." ifadesini kullandı.

Eğitim politikalarını da eleştiren Baydemir, çocukların yarıştırıldığını ve geleceğinin karaltıldığını öne sürdü. Baydemir, "Çocuklar ölmesin dediği için zindana konulmak istenen Ayşe Öğretmen, bu ülkenin hükümetinin eğitim politikasına ve çocuklarına bakış açısının somut bir göstergesidir." dedi.



- "Torba kanun hayatın her alanına ekonomik fatura getiriyor"



Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammını da içeren "torba yasayı" eleştiren Baydemir, zammın müjde olarak sunulduğunu iddia etti. Torba yasanın hayatın her alanına ekonomik fatura getirdiğini ifade eden Baydemir, "Neredeyse gelir vergisinde yüzde 30'luk bir zam. MTV'de yüzde 40'a varan bir zam. Bir limonlu sodaya yüzde 25 oranında zam getirildi. Bütün bunların bir arka planı var. Bu artışla 8 milyar lira savunma sanayine bütçe hazırlanıyor. İşte mesele budur." değerlendirmesini yaptı.



- "Kol kırılır yen içinde kalır kayyum uygulaması"



Baydemir bazı belediye başkanlarının istifasına da değinerek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kim görevden aldı. Yarın göreceksiniz başka kentlerin belediye başkanları da görevden alınacak. Bir nevi kol kırılır yen içinde kalır kayyum uygulamasıdır. Bir seçilmiş belediye başkanını, Kadir Topbaş da Gülten Kışanak, Fırat Anlı da olsa, ancak onu seçenler görevden alabilir. Seçimle gelen ancak seçimle gider." dedi.