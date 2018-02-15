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    Bayburt’tan Afrin’e dualarla

    DHA
    15.02.2018 - 20:59 | Son Güncelleme:

    BAYBURT 4’üncü Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’ndan Afrin’e gidecek askerler için dün kışla önünde tören düzenlendi.

    Askeri sevkıyat olacağı haberini alan halk, sabah erken saatlerde ellerinde Türk bayraklarıyla askeri kışla önünde toplandı. Kışladan çıkan ve dualarla uğurlanan askeri konvoya Bayburtlular da şehrin çıkışına kadar araçları ile eşlik etti. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Askerlerimizi vatandaşlarımızla birlikte dualarla uğurladık. İnşallah vazifelerini kahramanca yerine getireceklerdir. Bayburtlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Biz tarih boyunca bu mücadeleleri vermiş ve ayakta durmayı başarmışız bir milletiz" dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , bayburt , son dakika
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