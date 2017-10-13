Bayatlamış ekmekleri değerlendirmek için 5 harika tarif

Ekmek her gün kullanılan temel yiyecekler arasında yer alır. Kimi zaman artık olarak elimizde ekmekler kalır. Onları çöpe atıp israf etmek yerine birçok şekilde değerlendirebilirsiniz. Basit ve güzel tariflerle muhteşem lezzetler ortaya çıkarın. Böylece asla ekmekleri israf etmeyeceksiniz. İşte bayatlamış ekmekleri en güzel şekilde değerlendirme yolları:
1. Yumurtalı ekmek
Kahvaltılarda yapabileceğiniz en güzel lezzetlerden biri yumurtalı ekmektir. Herkesin severek yiyebileceği bu muhteşem tarif hem çok kolay hem de çok pratik. 3 adet yumurta, tuz, karabiber ve kekiği iyice çırpın. Daha sonra 7-8 dilim bayat ekmeği bu karışıma iyice yedirin. Daha sonra tavaya yağ koyun ve dilimleri önlü arkalı kızartın.
2. Bayat ekmek pizzası
Pizzaya kim hayır diyebilir? Bu leziz tarifi mutlaka deneyin. Kahvaltılarda veya atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz bu tarifin yapımı oldukça kolay. Ekmekleri dilimleyin. Daha sonra üzerine domates salçası veya domates sosu sürün. Domates, soğan, biberleri, sucuk, sosis ve dilediğiniz malzemeyi küp küp doğrayın. Tuz, karabiber, kekik ile karıştırın. Bu malzemeleri ekmek dilimlerinin üzerine koyun. Üzerine kaşar peyniri ekleyin. Daha sonra hazırladığınız bu dilimleri önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarına kadar pişirin.
3. Maydanozlu ekmek dilimleri
Bayat ekmekler ile kahvaltılarınızı süsleyen birçok lezzet sunabilirsiniz. O lezzetlerden biri de maydanozlu ekmek dilimleri. Ekmek dilimlerin üzerine tereyağ sürün. 1 yumurtanın içine, 100-150 gram peynir, maydanoz ve tuzu karıştırın. Bu karışımı ekmek dilimlerin üzerine sürün. Daha sonra üzerine kırmızı pul biber ekleyin. Yaklaşık 15 dakika kadar 200 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
4. Kruton
Kızarmış ekmek parçaları olarak bilinen kruton çorbalarda ve salatalarda kullanılır. Atıştırmalık olarak da mükemmel bir lezzettir. Ekmekleri küp küp doğrayın. Sarımsak, kekik, karabiber, tuz, pulbiber ile harmanlayın. Fırında veya yağda kızartabilirsiniz.
5. Bayat ekmek böreği
1 tane bayat ekmeği küp küp doğrayın. 1.5 su bardağı süt, 1 su bardağı beyaz peynir, maydanoz, tuz, 1 yemek kaşığı sıvıyağ, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozunu koyup iyice karıştırın. Bayat ekmekleri bu karışımın içine batırın. Ekmeklerin yarısını yağlı tepsiye alın. Arasına kaşar peyniri koyun. Daha sonra kalan ekmekleri üzerine koyun. 200 derecelik fırında pişirin. Ekmekler kızarmaya başlayınca üzerine kaşar peyniri serin. Üzeri kızarına kadar pişirin ve afiyetle yiyin.
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