Bavyera’da rehine krizi beş saatte bitti

PFFAFENHOFEN Gençlik Dairesi’ne dün sabah saat 08.30 sıralarında gelen 28 yaşındaki bir kişi, üçüncü katta çıktı. Burada çocuğunun velayetinin alınacağını öğrenen baba, beraberinde getirdiği bıçakla bir kadın çalışanı rehin aldı. Diğer çalışanların polise haber vermesi üzerine gençlik dairesine gelen polis, önce binayı tamamen boşalttı. Ardından binaya girişi de yasakladı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, binanın çevresindeki sokakları da yaya ve araç trafiğine kapattı. Binanın yakınında özel eğitimli polis birlikleri de rehineyi kurtarmak için hazır bekletildi. Uzun süre saldırganla temas kurulmaya çalışıldı.

REHİNENİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Bu arada saldırgan da bulunduğu odanın içine barikat kurdu. Perdeleri kapattı ve odanın ışıklarını söndürdü. Polis yaklaşık beş saat sonra saldırganı teslim olmaya ikna etti. Saldırgan teslim olurken, rehin alınan kadın olaydan yara almadan kurtarıldı. Ancak kadının yaşadığı korku dolu saatler nedeniyle psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.