Bavyera’da gençlik dairesinde rehine krizi

BAVYERA Radyosu’nun haberine göre bu sabah saatlerinde gençlik dairesine gelen bir kişi, görevlilerle çocuğunun velayeti üzerine tartıştı. Kendisinden velayetin alınmasına tepki gösteren saldırgan, bir çalışanı rehin aldı. Diğer çalışanların polise haber vermesi üzerine gençlik dairesine gelen polis, binaya girişi yasakladı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganla temas kurmaya çalışıyor.

Öte yandan olası bir operasyon için özel eğitimli polis kimleri olay yerine gitti. Polis elinde bıçak bulunan saldırganın silahlı olabileceğini düşünüyor.