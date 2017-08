Bavulunuzu hazırlayın! Malta'yı keşfe gidiyoruz

Comino Island

Malta'dan feribotlarla ulaşılabilen ve Malta'nın en küçük adası olma özelliğini koruyan Comino adası, dünyaca ünlü Blue Lagoon koyu ile size mavinin binbir tonunu görebileceğiniz berraklıkta bir deniz sunuyor. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan adaya erken gitmekte fayda var.







Elmo Kalesi

Osmanlı ve Malta arasında yaşanan savaşa ev sahipliği yapan bu ünlü kale, Malta'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Kalenin yanında bulunan müzede ise savaşa dair her ayrıntıyı yakından keşfetmek mümkün.







Marsaxlok

Malta'da her fotoğraf karesinde bulunan renkli bot ve sandalların olduğu Marsaxlok, adada keşfedilmeyi bekleyen yerler arasında. Hem büyüleyici güzellikte mimarisi hem de leziz mi leziz yemekleri ile bu bölge keşfetmeye değer.







Mdina

Tarihi yerlerden biri olarak bilinen Mdina şehri, muhteşem güzellikler sunan şirin evler ve dar sokakları ile Malta'da görülmesi gerekenler listesinde ilk sırada yer alıyor. Tam bir Akdeniz beldesi olan Mdina'da Game of Thrones dizisinden aşina olduğunuz yerlere de rastlayabilirsiniz.





Popeye Village

Temel Reis filmi için oluşturulan setin günümüze kadar korunması ortaya Popeye Village diye bir yer sunmayı başarıyor. Bölgede birbirinden keyifli ve eğlenceli yapılara rastlamak mümkün.







Gozo

Malta'nın en büyük adalarından olan Gozo, otobüsle merkezden 20 dakikada ulaşabileceğiniz uzaklıkta. Gozo'da alışveriş ve sahil keyfi yapabileceğiniz pek çok seçenek yer alıyor.







Azure Window

Dev kayalıkların ortasında yer alan Azure Window büyüleyici bir doğal yapı. Rüzgarın ve denizin enfes buluşmasını sunan bu yer ünlü dizi Game of Thrones'un düğün sahnelerinde de yer almış bir bölge.







Yeme-İçme Önerileri

Kapunata

Yöresel Malta mutfağında yer alan ve sebzelerden yapılan bu yemek adada denenmesi gerekenler arasında. Domates, fesleğen, kabak ve zeytinden yapılan bu hoş Akdeniz yemeğini otantik restoranların menülerinde bulabilirsiniz.



Figolli

Badem kurabiyesi olarak bilinen Figolli günün her saatinde kahve ile alınabilecek hoş bir atıştırmalık.

Fenek

Malta’ya özgü yemeklerden olan Fenek, tavşan etinin domates, şarap ve sarımsakla harmanlanarak yahni haline getirilmesi ile yapılan leziz bir yemek.