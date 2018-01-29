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'Bavul'u topladı, iflas istedi...

Dinçer GÖKÇE
29.01.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

Türkiye’deki faaliyetlerini geçen aralık ayında durduran, uçak bileti, otel rezervasyonu ve tur hizmeti veren bavul.com için bu kez iflas davası açıldı. Bavul.com’un sahibi Romanyalı Paravion Turizm’in açtığı iflas davası sonrası mahkeme, şirketin iflasına karar verdikten sonra varlıkları satılıp borçlar ödenecek. 

Romanya merkezli Paravion Turizm Danışmanlık Ve Ticaret Limited Şirketi, Bavul.com’u 4 yıl önce devraldı. Şubat 2013’te İstanbul’da kurulan şirket üzerindenBavulu topladı, iflas istedi...
yürütülen faaliyetler ise geçen yıl Aralık ayında durduruldu.

GEREKÇE BÖYLE AÇIKLANMIŞTI

Şirketin, bavul.com’un faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin açıklaması ise “Bu kararımızda pazarda oluşan aşırı rekabetçi fiyat politikalarının karlılığı oldukça azaltması ve tedarikçilerimizin çoğuna yaptığımız ödemelerin Euro cinsinden olması ve kurdaki hızlı değişiklikler etkili olmuştur” şeklinde oldu.

 ŞİRKET TASFİYE EDİLECEK

Şirketin faaliyetlerinin durdurulmasından sonra bu kez de iflas talebi ile dava açıldı. Davayı açan taraf Paravion Turizm şirketi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde açılan davada iflas kararı çıkması halinde şirket tasfiye sürecine alınacak. Şirketin varlıkları satılarak, varsa borçları ödenecek.

 

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