Bavul ticaretine düzenleme geldi

Bunun için mal bedeli dövizlerin aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi şartı aranmayacak. Faturadaki ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de geçerli olacak. Deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar ise dahilde işleme izniyle dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne sayılmayacak.