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Bavul ticaretine düzenleme geldi

Hürriyet Haber
13.01.2018 - 19:59 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışların (bavul ticareti) yanı sıra yolcu beraberi eşya kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek. Ekonomi Bakanlığının “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bunun için mal bedeli dövizlerin aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi şartı aranmayacak. Faturadaki ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de geçerli olacak. Deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar ise dahilde işleme izniyle dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne sayılmayacak.    

Etiketler: bavul ticareti , Ekonomi Bakanlığı , gazetehaberleri
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