"Bavul ticareti" düzenlemesi

Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışların (bavul ticareti) yanı sıra yolcu beraberi eşya kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek.



Ekonomi Bakanlığının "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut tebliğin başlığı "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ" olarak değiştirildi.

Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışlarla yolcu beraberi eşya (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenlenmek suretiyle gerçekleştirilecek satışlar; fatura kapsamı eşyanın "yurt dışı edildiğinin" tespiti amacıyla faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek.

Bunun için mal bedeli dövizlerin aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi şartı aranmayacak.

Söz konusu faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine de onaylatılması halinde, belgesiz ihracat kredisi, dahilde işleme izni, dahilde işleme izin belgesi ve vergi resim harç istisnası belgesiyle ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edilecek.

Faturadaki ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de geçerli olacak.

Deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünleri satışına ilişkin faturalar ise dahilde işleme izniyle dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdüne sayılmayacak.

Öte yandan, tebliğe eklenen "Döviz alım belgesine ilişkin geçici uygulama" başlıklı geçici maddeye göre, daha önce düzenlenmiş faturalar bakımından da döviz alım belgesi düzenletilmesi gerekmeyecek.