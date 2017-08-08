Bavul.com Türkiye'den çekilme kararı aldı

Türkiye’deki alışveriş başta olmak üzere sanal alemin şirketlerinde son dönemde yabancı çıkışı dikkat çekiyor. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, örneğin dünyaca ünlü Güney Afrikalı Naspers, 2011’de 270 milyon dolara satın aldığı Türk şirketi Markafoni’yi bu yılın haziran ayında kapatma kararı almıştı. Son dönemde yaşanan durgunluktan etkilenen Markafoni’yi Güney Afrikalı şirket, İngiltere’de yaşayan Türk girişimci Cafer Mahiroğlu’na devretti. Devretme bedeli ise sadece 15 milyon dolar. Bir anlamda 6 yıl önceki fiyatının yüzde 8-9’una…

İşte bu kervana katılan bir yabancı daha var. O da Romanya merkezli Paravion…

Doğu Avrupa’nın en büyük online turizm portalı Paravion, 2014’te aldığı Bavul.com’u kapatma kararı aldı. Bugünden itibaren Paravion, Türkiye operasyonlarında yeniden yapılanma sürecine girecek.

Rumen medyasına göre kapatma sebebi şirketin geçen yıldan bu yana zarar yazması. Zarar miktarı ise milyon eurolarla ifade ediliyor.

“POLİTİK VE GÜVENLİK RİSKİ VAR”

Paravion, Türkiye’de son dönemde politik ve güvenlik sorunlarının olduğunu; bu sebeplerden ötürü kâr elde edemediklerini açıklıyor. Paravion, ajans olarak çalışmalarına devam edeceğini de ekliyor.

2011’de Turkcell tarafından kurulan bavul.com’un 2016 cirosu 23 milyon euro. Bu da yaklaşık 100 milyon liraya denk geliyor.

HEDEFLER, 3 YILDA TUTMADI

İspanyol GED Capital tarafından desteklenen Paravion CEO’su Juan Antonion Carrasco; satın alma ve hedeflerle ilgili olarak “Bavul.com ile iki yıl içinde Türkiye’deki online seyahat pazarının yüzde 5 ila 8’ini yönetiyor olacağız. Bavul.com ayrıca Türkiye’ye komşu diğer pazarlara da kısa süre içerisinde girmemize imkan tanıyacak ve Paravion markası Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Batı Avrupa’da online seyahat sektöründe liderliğe oynayacak” şeklinde konuşmuştu.

Ancak Rumen şirket, 3 yıl geçmeden bir anlamda ‘bavul’unu kapatıp gidiyor. Bir de son dönemde turizm sektöründe yaşanan otel kapatmalarını da unutmamak gerekiyor.

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