Bavul.com o kararı resmen duyurdu

Online uçak bileti, otel rezervasyonu, yurt dışı turları ve gemi turları hizmeti veren bavul.com, faaliyetlerini sonlandırıyor.

NEDENİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Bavul.com yönetimi, 2014 yılı Ağustos ayında devraldıkları bavul.com’un operasyonlarını Eylül ayı itibarıyla durduracaklarını belirterek, kararın gerekçesini şöyle açıkladı:

“Bu kararımızda pazarda oluşan aşırı rekabetçi fiyat politikalarının karlılığı oldukça azaltması ve tedarikçilerimizin çoğuna yaptığımız ödemelerin Euro cinsinden olması ve kurdaki hızlı değişiklikler etkili olmuştur.”

“TÜM SEYAHATLERİMİZ GÜVENCE ALTINDA”

Açıklamada, önümüzdeki döneme ilişkin bavul.com’dan alınan hizmetlerin olumsuz etkilenmesinin söz konusu olmadığı vurgulanarak, “Özellikle belirtmek isteriz ki; bugüne kadar bizden uçak bileti, otel konaklaması ve tur paketi almış olan tüm yolcularımızın seyahatleri güvence altındadır. Tüm seyahatler gerçekleşene kadar müşteri hizmetlerimiz servis vermeye devam edecektir” denildi.