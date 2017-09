Batuhan olsa ilk devre biterdi

Holosko, Tello ve Nobre sahada…

Yusuf, Tabata, Bobo yok…

Düzenli ilk on bir alışkanlığı hiçbir zaman olmayan Denizli, geleneğini sürdürdü…

İlk 45 dakikada işe de yaradı aslında…

Sürekli koşan ve mücadele eden bir takım kurgusu, Galatasaray’ı ilk yarıda bunalttı…

Girilen pozisyonların son vuruşlardaki yetersizlik yüzünden heba olması, büyük talihsizlik…

Beşiktaş’ın yerli golcü eksiliği bir kez daha ortaya çıktı…

Yabancı kontenjanı yüzünden Bobo oynamadı…

Sahada yerli kimliği ile Nobre var…

Peki, formsuz ve yetersiz Nobre ne kadar işe yaradı?

Hiç!

Nobre golcü olarak sahada ise ilk yarıdaki baskının ödülü olan golü atacak!

Şu an kadroda Batuhan düşünülmediğine göre neden elde bir tane daha yerli santrafor olmaz aklım ermiyor!

Beğenilmeyip gönderilen Can Erdem bile olsa ilk devre gol atardı!

En azından çocuğun A2’den gol atma alışkanlığı var!

İkinci yarıda işler değişti…

Mücadele ile bir yere kadar maçı götürebilirsin…

Denizli’nin anlamsız Bobo ve Nihat değişikliği Kartal’ın gardını iyice düşürdü…

Nihat yerine bir Yusuf oyuna girseydi, maçın gidişatı daha değişik olabilirdi…

Zaten top tutan oyuncun yok. Nihat ve Bobo durarak oynayan futbolcular. Onları pozisyona kim sokacak?

Devamında yorulan Beşiktaş’ta topu rakip alanda tutabilecek kimse olmadığı için futbolcuların dinlenme fırsatı olmadı…

Maç boyunca oyunu kendi alanında kabul eden Galatasaray daha diri olduğu için normal olarak maçın sonlarına doğru üstünlüğü iyice eline aldı…

Beşiktaş kanadında oyun 1-0’a döndüğü andan itibaren aslında her şey bitmişti…

İkinci yarıdaki etkisiz Beşiktaş’ın maçı 1-1’e getirmesi büyük şans…

**

Fırat Aydınus ve yardımcı hakemleri 90 dakika boyunca resmen uyudu…

Maçı çok kötü yönettiler…

Karşılaşma boyunca 3–5 tane kritik pozisyon olur. Onları da doğru göremiyorsan maçı kötü yönetmişsindir…

Fırat Aydınus’un maçın başında Lucas Neill’e sarı kart göstermesi gerekiyordu…

Uyarmakla yetindi…

Sonrasında sarı kartlı Barış’ın topa dirseğiyle vurduğu pozisyonu görememesi fiyasko!

O pozisyon sonrası Barış’ın ikinci sarı karttan atılması gerekirdi…

Holosko’nun kafa vurduğu pozisyon gol gibi göründü. Leo vücudunu kalenin içine esneterek topu çıkarttı…

Yardımcı takdir hakkını kullandı golü vermedi…

Aynı yardımcı ikinci yarıda iki farklı karar verdi…

İbrahim’in Keita’yı engellediği pozisyonu iyi süzdü. Ancak Keita’nın maçın sonuna doğru Üzülmez’in suratına patlattığı dirseği görmedi…

Belki de dirseğin şiddeti onu tatmin etmedi…

İşte takdir hakkı böyle bir şey, adamına göre veya takımına göre muamele…

Maç 0–0 devam ederken Toraman’ın anlamsız bir şekilde Mehmet Topal’ı çekip indirmesi de penaltıydı…

Çok merak ediyorum Beşiktaş – Galatasaray maçlarını Fırat Aydınus’tan başka yönetecek bir hakem yok mu?

**

İbrahim Üzülmez’in Beşiktaş adına maçın adamı olduğunu söylemek gerekiyor…

Keita’ya maç boyunca adım attırmadı. Dirsek yediği son pozisyon hariç!

**

Beşiktaş ilk yarıda son ayların en iyi futbolunu oynadı diyebilirim…

Şampiyonluk yarışından kopmamak için verilen çaba, maalesef 3 puan için yeterli olmadı…

Şimdi yönetimin bir karar alması gerekiyor…

Muhtemelen Kayserispor maçının sonunu bekleyecekler…

Ve olası bir puan kaybı Denizli için Beşiktaş defterinin kapanmasına neden olacak!