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Batman'da hobi olarak başladı! Şimdi ABD ve Avrupa’ya satıyor

İHA
29 Temmuz 2017 - 15:27Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 15:32

Batman’da iki yıl önce hobi olarak kentin sembolü olan at başlı petrol maketi yapan tornacı Fahri Unay, yaptığı maketleri şimdilerde Türkiye’deki birçok ilin yanı sıra, ABD ve Avrupa’ya satıyor.

Batman Sanayi Sitesinde tornacılık yapan 56 yaşındaki Fahri Unay, yaklaşık 2 yıl önce hobi olarak kentin sembolü olan at başlı petrol maketi yapmaya başladı.

Batmanda hobi olarak başladı Şimdi ABD ve Avrupa’ya satıyor

Maketin plastik parçalarını bir araya getiren tornacı Unay, yaptığı sisteme mini piller monte ederek hareket etmesini sağladı. At başına yerleştirdiği pille çalışmasını sağlayan tornacı, makete yerleştirdiği çalışma düğmesiyle de kullanımını kolaylaştırdı.

Batmanda hobi olarak başladı Şimdi ABD ve Avrupa’ya satıyor

Yıldır sanayide tornacılık yapan Fahri Unay, yaklaşık 2 yıl önce bu işi yapmaya başladığını anlatarak, “Bu işe önce hobi olarak başladık. Daha sonra sipariş geldikten sonra Yurt içi piyasasına ve ABD, Belçika, Kanada, Hollanda gibi yurt dışından da sipariş geldi. Ama en çok esnaflardan sipariş alıyorum. Günde normal olarak 15-20 adet üretiyoruz. Bu obje Batman'ımızın sembolü olduğu için her evde, her iş yerinde bulunmasını gerek duydum ve öyle başladım daha sonra iş birazda ticarete döndü. Hem tornacılık mesleğimi hem de at başı maketlerini üretiyoruz. Tornacılık işime daha çok ağırlık veriyorum ama bunu boş vakitlerimde yapıyorum şimdi elimizde bin tane obje montajı hazır bekliyor” dedi.

Batmanda hobi olarak başladı Şimdi ABD ve Avrupa’ya satıyor

Etiketler: Batman Sanayi Sitesi , Fahri Unay , at başlı petrol maketi
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